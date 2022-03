Russen in der Ukraine: Wenn die Heimat zum Feind wird

Do, 17.03.2022, 07.30 Uhr

Andrej Sidorkin würde für die Verteidigung von Kiew selbst zur Waffe greifen, Sascha Alexejewa zieht die Bedrohung durch Bomben und Raketen in Lwiw der Perspektivlosigkeit in ihrer Heimat vor - für viele Russen, die in der Ukraine leben, hat der russische Angriffskrieg herzzerreißende Folgen: Sie müssen zusehen, wie ihr Heimatland zum Feind ihrer Nachbarn und Freunde geworden ist.