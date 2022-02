Russland: Hunderte Festnahmen bei Anti-Kriegs-Demonstrationen

Fr, 25.02.2022, 10.18 Uhr

Die Polizei in Russland hat landesweit Protestkundgebungen gegen den Einmarsch in die Ukraine aufgelöst. Laut einer Menschenrechtsorganisation wurden bei Kundgebungen in 42 Städten fast 1400 Menschen festgenommen.