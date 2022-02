Gespaltene Meinungen bei den Moskauern über Angriff auf die Ukraine

Do, 24.02.2022, 15.45 Uhr

In der russischen Hauptstadt Moskau sind die Menschen uneins in der Bewertung des von Präsident Wladimir Putin angeordneten Angriffs auf die Ukraine. In die Sorge um die eigene wirtschaftliche Situation mischen sich auch Stimmen, die Putins Entscheidung gutheißen.