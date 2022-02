Stoltenberg: Keine Nato-Soldaten in Ukraine

Do, 24.02.2022, 16.31 Uhr

Die Nato will die Ukraine ungeachtet des russischen Angriffs nicht mit eigenen Truppen unterstützen. "Wir haben keine Nato-Truppen in der Ukraine und wir haben auch keine Pläne, Nato-Truppen in die Ukraine zu entsenden", sagte Stoltenberg in Brüssel.