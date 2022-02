Ukraine-Konflikt: So erlebt junge Deutsche in Kiew die Lage

Berlin Die Deutsche Maren Z. lebt in Kiew. Am Telefon berichtet sie, wie sie die ersten Stunden des russischen Angriffs erlebte.

Die Nato will die Ukraine ungeachtet des russischen Angriffs nicht mit eigenen Truppen unterstützen. "Wir haben keine Nato-Truppen in der Ukraine und wir haben auch keine Pläne, Nato-Truppen in die Ukraine zu entsenden", sagte Stoltenberg in Brüssel.

Maren Z. sitzt auf dem Boden des Badezimmers in ihrer Wohnung in Kiew. Das sei der sicherste Raum in der Wohnung, hatte ihr Freund ihr gesagt. Es ist Vormittag, 10.30 Uhr Ortszeit in Kiew, als unsere Redaktion sie per Video-Anruf erreicht. "Ich bin heute Morgen kurz vor dem Wecker-Klingeln aufgewacht und habe auf meinem Handy Nachrichten meiner Freunde gesehen, dass es Bombenexplosionen gab", erzählt die 29-jährige Deutsche und wirkt dabei noch relativ entspannt.

Seit anderthalb Jahren lebt Maren gemeinsam mit ihrem Freund, ebenfalls Deutscher, in Kiew, sie wollten neue Erfahrungen machen. Erst Anfang des Monats sind die beiden in eine neue Wohnung im Stadtzentrum gezogen, bis mindestens Ende des Jahres wollten sie in der Ukraine bleiben.

Situation in Kiew am Morgen relativ ruhig

"Heute Morgen hatte ich schon etwas Panik und wusste nicht, was wir machen sollen", erzählt die gebürtige Stuttgarterin. Bisher hätten sie allerdings nur die Warnsirenen gehört, ansonsten sei in ihrem Stadtteil alles ruhig geblieben. "Wir haben uns dann das Nötigste geschnappt und sind runter zu den Nachbarn gegangen", sagt Maren. Im Keller ihres Hauses befinde sich ein Bunker, in den sie im Notfall fliehen können, berichtet sie weiter, jetzt seien sie aber erstmal wieder in der Wohnung.

Auch auf den Straßen Kiews sei am Vormittag alles weitgehend normal. "Als ich vorhin runtergekommen bin, meinte ein Nachbar zu uns, dass er jetzt zur Arbeit geht", erzählt sie. Ein amerikanischer Freund hätte gefragt, ob sie sich trotzdem wie verabredet am Abend treffen wollen würden. Aber nicht alle würden so ruhig bleiben, andere Freunde hätten ihr schon empfohlen, Walkie-Talkies zu kaufen und in den Bunker zu gehen.

Deutsche in Kiew hoffen auf Evakuierung

Auch ihre Familien in Deutschland seien besorgt, erzählt Maren: "Ich wusste ganz genau, dass meine Eltern sagen werden: Wärt ihr doch früher gegangen, wir haben es euch doch gesagt." Mittlerweile denke sie das natürlich auch, aber das können man jetzt natürlich nicht mehr ändern. "Bis heute Morgen haben wir nicht daran geglaubt und wir können es auch immer noch nicht richtig glauben", sagt sie.

Eigentlich wollte sie mit ihrem Freund am Samstag aus der Ukraine ausreisen, erstmal Richtung Ungarn, für ein paar Tage, bis sich die Situation beruhigt hat. Jetzt hoffen sie, dass doch noch Evakuierungsflüge der Bundesregierung stattfinden. Mit dem Auto aus der Stadt zu kommen sei gerade kaum möglich, erzählt sie, ein anderer Freund hätte es versucht, sei aber nicht weit gekommen. "Die Botschaft sagt, wir sollen uns erstmal in Sicherheit bringen und nicht irgendwie versuchen, die Stadt oder das Land zu verlassen", sagt Maren.

Hohe dreistellige Zahl deutscher Staatsangehöriger in Ukraine

Nach Angaben des Auswärtigen Amts befindet sich derzeit noch eine hohe dreistellige Zahl deutscher Staatangehöriger in der Ukraine, die sich offiziell in die Krisenvorsorgeliste eingetragen hätten. Eine Sprecherin teilte jedoch mit, man gehe gleichzeitig von einer hohen Dunkelziffer aus. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) machte am Vormittag in ihrer Ansprache keine Hoffnungen auf Evakuierungen: „Organisierte Transporte sind derzeit nicht möglich, unsere Auslandsvertretungen in Polen, der Slowakei, Ungarn und Moldau stehen bereit, um ab der Grenze Unterstützung zu leisten.“

"Gerade fühlen wir uns zuhause am sichersten“, sagt Maren. Doch die Alarmbereitschaft bleibt. „Die Situation kann sich natürlich schnell ändern", fügt sie hinzu. Am Vormittag hätten sie plötzlich ein Flugzeug gehört. „"Dann denkt man halt gleich: Okay jetzt geht’s los", so die 29-Jährige.

Einen großflächigen Angriff auch auf die Zivilbevölkerung in Kiew hält sie derzeit nicht für wahrscheinlich, trotzdem ist das Kapitel Ukraine für Maren und ihren Freund jetzt erst einmal vorbei. "Ziel ist jetzt einfach so schnell wie möglich das Land zu verlassen", sagt sie. Sollte es keine Evakuierungen geben, wollen sie versuchen, doch auf eigene Faust aus dem Land zu kommen.

