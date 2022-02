Ukraine-Krise: Lawrow und Blinken planen Treffen in Genf

Ukraine-Krise: Lawrow und Blinken planen Treffen in Genf

Mo, 21.02.2022, 17.41 Uhr

Russland hat ein von den USA und Frankreich in Aussicht gestelltes Gipfeltreffen zur Ukraine als "verfrüht" bezeichnet, allerdings sollen Gespräche auf Ebene der Außenminister Antony Blinken und Sergej Lawrow am Donnerstag in Genf fortgeführt werden.