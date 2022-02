Ukraine-Krise: Baerbock warnt vor Krieg "mitten in Europa"

Ukraine-Krise: Baerbock warnt vor Krieg "mitten in Europa"

Sa, 19.02.2022, 14.32 Uhr

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat mit Blick auf die Ukraine-Krise vor einer "kriegrischen Auseinandersetzung mitten in Europa" gewarnt. Sie äußerte sich am Rande eines Treffen der G7-Außenminister in München.