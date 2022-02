Steinmeier an Putin: "Lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine"

So, 13.02.2022, 15.00 Uhr

Der wiedergewählte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in seiner Rede vor der Bundesversammlung in Berlin vor der akuten Gefahr eines Krieges in Europa gewarnt und an den russischen Präsidenten Wladimir Putin appelliert, es dazu nicht kommen zu lassen.