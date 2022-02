So lief der US-Einsatz gegen IS-Anführer al-Haschimi ab

Fr, 04.02.2022, 10.54 Uhr

IS-Anführer Ibrahim al-Haschimi al-Kuraischi sprengte sich gestern angesichts herannahender US-Spezialkräfte in seinem Versteck in Syrien selbst in die Luft. Nun wurden Details zu der Operation bekannt. Demnach lehnte der Extremist es ab, sich festnehmen zu lassen. Sein Vermieter gibt an, nichts von der Identität al-Haschimis gewusst zu haben.