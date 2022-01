Nach Vulkanausbruch: Hilfe für Tonga rollt an

Do, 20.01.2022, 11.17 Uhr

Die ersten Flüge mit dringend benötigten Hilfsgütern sind fünf Tage nach der Vulkan- und Tsunami-Katastrophe in dem Pazifikstaat Tonga eingetroffen. Die Flugzeuge waren in Australien und Neuseeland gestartet. La petite nation du Pacifique est isolée depuis l'éruption le 15 janvier du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, une des plus puissantes dans le monde depuis des décennies, qui a provoqué de lourds dégâts ainsi que la rupture du câble de communications reliant le pays aux réseaux internet et téléphonique mondiaux.