Deutschland war erneut Hauptziel für Flüchtlinge in der EU

Sa, 25.12.2021, 12.55 Uhr

Deutschland war in diesem Jahr erneut Hauptzielland für Flüchtlinge in der EU. Knapp 30 Prozent aller Asylanträge in Europa wurden in der Bundesrepublik gestellt, das sind etwas mehr als 100.000.