Giffey ist neue Regierende Bürgermeisterin von Berlin

Di, 21.12.2021, 15.03 Uhr

Franziska Giffey ist am Ziel: Im Berliner Abgeordnetenhaus ist die SPD-Politikerin als erste Frau in der Geschichte der Bundesrepublik zur neuen Regierenden Bürgermeisterin der Hauptstadt gewählt worden. An der Spitze des rot-grün-roten Senats steht sie vor großen Herausforderungen.