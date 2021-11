Habeck: Grünen-Ko-Chefin Baerbock soll Außenministerin werden

Do, 25.11.2021, 17.04 Uhr

Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock soll in der Ampel-Koalition das Amt der Bundesaußenministerin übernehmen. Das kündigte Co-Parteichef Robert Habeck bei einem Bund-Länder-Treffen in Berlin an, auf dem der Koalitionsvertrag bewertet wurde.