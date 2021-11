Helge Braun will Serap Güler als CDU-Generalsekretärin

Helge Braun will Serap Güler als CDU-Generalsekretärin

Mo, 22.11.2021, 16.41 Uhr

CDU-Vorsitzkandidat Helge Braun will bei seiner Wahl die Bundestagsabgeordnete Serap Güler zur Generalsekretärin machen. Er wolle, "dass in der CDU starke Frauen eine starke Rolle haben", sagte Braun in Berlin.