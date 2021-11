Flüchtlingskrise: Polen wirft Belarus "Strategiewechsel" vor

Sa, 20.11.2021, 19.25 Uhr

In dem Flüchtlingskonflikt an ihrer gemeinsamen Grenze hat Polen Belarus einen Strategiewechsel vorgeworfen: Mehrere kleine Gruppen von Migranten würden nun versuchen, die Grenze an vielen verschiedenen Orten zu überqueren. Dies seien von Belarus gesteuerte Angriffe, kritisieren die polnischen Behörden.