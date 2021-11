Grenzschutz in Belarus räumt Lager für Geflüchtete an Grenze zu Polen

Fr, 19.11.2021, 11.54 Uhr

In Belarus ist ein provisorisches Lager für Geflüchtete an der Grenze zu Polen von den Behörden geräumt worden. Unterdessen brachte ein erster Rückführungsflug aus Minsk 431 Menschen in den Irak zurück, darunter viele Frauen und Kinder.