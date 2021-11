Flüchtlingskonflikt mit Belarus: EU verschärft Sanktionen

Mo, 15.11.2021, 16.00 Uhr

Während sich die Lage in der Flüchtlingskrise an der polnisch-belarussischen Grenze verschärft, hat die EU ihr Sanktionsregime gegen die autoritäre Führung in Minsk erweitert: Jetzt können auch Strafmaßnahmen wegen "Instrumentalisierung von Migranten für politische Zwecke" verhängt werden.