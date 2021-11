Ex-Cop, Veganer, schwarz: Eric Adams wird Bürgermeister von New York

Mi, 03.11.2021, 10.32 Uhr

Eric Adams hat die Bürgermeisterwahlen in New York klar gewonnen. Der 61-jährige ehemalige Polizist wird damit der zweite afroamerikanische Bürgermeister in der Geschichte der Stadt.