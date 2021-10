Bundestagspräsidentin Bas will verständlichere Sprache in der Politik

Di, 26.10.2021, 15.23 Uhr

Nach ihrer Wahl zur Bundestagspräsidentin will sich die SPD-Politikerin Bärbel Bas für eine geschlechtergerechtere Aufgabenverteilung in der Politik einsetzen. In ihrer Rede sprach sich die 53-Jährige zudem dafür aus, Politik in verständlicher Sprache zu vermitteln.