Merkel: "Große Baustellen" in der EU für möglichen Nachfolger Scholz

Sa, 23.10.2021, 10.59 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht in der EU massive Herausforderungen auf ihren möglichen Nachfolger Olaf Scholz (SPD) zukommen. Sie verlasse die europäische Bühne "in einer Situation, die mir Sorgen macht", sagte die scheidende Kanzlerin zum Abschluss ihres wohl letzten EU-Gipfels in Brüssel.