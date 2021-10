Libyen: Sechs Flüchtlinge bei Ausbruchsversuch aus Haftlager getötet

Sa, 09.10.2021, 10.42 Uhr

Bei einem Ausbruchsversuch aus einem überfüllten Haftlager für Migranten in der libyschen Hauptstadt Tripolis sind am Freitag sechs Flüchtlinge getötet worden. Mindestens 20 weitere Menschen wurden verletzt, hunderte flohen in dem Chaos aus der Haftanstalt.