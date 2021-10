Bundestagswahl: Grüne wollen Ampel-Koalition verhandeln - FDP nimmt Angebot an

Die SPD um Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat die Bundestagswahl 2021 gewonnen

Die Grünen wollen eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP verhandeln

Die FDP nimmt das Angebot an - morgen soll es erste Sondierungen der drei Parteien geben

Union und Grüne hatten zuvor bei Sondierungen auch die Möglichkeit einer Jamaika-Koalition ausgelotet

Nach FDP-Vizechef Johannes Vogel werfen auch die Grünen der Union Indiskretionen bei den Sondierungsgesprächen vor

Auch Armin Laschet zeigte sich von der Situation genervt

Berlin. Die Bundestagswahl 2021 ist beendet und die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat die meisten Stimmen erhalten. Doch ohne Grüne und FDP wird sich dank deren guter Ergebnisse keine Regierung bilden lassen.

Die Grünen unter Annalena Baerbock und Robert Habeck haben sich nun dafür ausgesprochen, Sondierungen mit SPD und FDP zu führen, um eine Ampel-Koalition zu verhandeln. Die FDP unter Christian Lindner nahm das Angebot an. Erste Sondierungen soll es bereits am morgigen Donnerstag geben.

Die Union mit Kanzlerkandidaten Armin Laschet hatte bei der Wahl historisch schlecht abgeschnitten. Dennoch hält sich der CDU-Chef hartnäckig die Option offen, seine Partei doch noch mittels einer Jamaika-Koalition in die Regierung zu führen.

Alle wichtigen Hintergrund-Infos und Nachrichten zur Wahl und dem neuen Bundestag finden Sie hier im News-Ticker.

Bundestagswahl-News von Mittwoch, 6. Oktober: Altmaier: "Ampel-Zug hat den Bahnhof verlassen"

12.40 Uhr: "Soeben hat der Ampel-Zug den Bahnhof verlassen": Mit diese Worten hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die Entscheidung von Grünen und FDP kommentiert, zunächst mit der SPD über ein mögliches Regierungsbündnis zu sprechen. Altmaier schrieb am Mittwoch auf Twitter, zum ersten Mal seit 41 Jahren unter dem damaligen Kanzler Helmut Schmidt (SPD) und dem damaligen FDP-Chef Hans-Dietrich Genscher würden FDP und SPD - und Grüne - ernsthaft über eine Koalition sprechen.

Soeben hat der Ampel-Zug den Bahnhof verlassen. Zum 1. Mal seit 41 J (Schmidt/Genscher) sprechen FDP & SPD (und Grüne) ernsthaft über eine Koalition. CDU/CSU sind Beobachter. Wir müssen jetzt unsere Hausaufgaben machen und zeigen, dass wir die Lektion vom 26.9. verstanden haben. — Peter Altmaier (@peteraltmaier) October 6, 2021

FDP nimmt Angebot für Sondierung mit SPD und Grünen an

11.38 Uhr: Die FDP will zunächst Dreier-Sondierungsgespräche mit SPD und Grünen führen. "Wir haben den Vorschlag eines Gesprächs mit der SPD angenommen", sagte Parteichef Christian Lindner am Mittwoch in Berlin nach internen Beratungen. Ersten Sondierungen für eine Ampel-Koalition steht demnach nicht mehr im Wege.

Der FDP-Chef sagte, er habe SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz vorgeschlagen, dass es bereits am Donnerstag ein Gespräch zu dritt gebe, dies werde auch passieren. Es gebe keine Parallelgespräche mit Union und Grünen über die Bildung eines Bündnisses. Gespräche zur Bildung einer sogenannten Jamaika-Koalition mit Union und Grünen blieben aber weiterhin eine Option.

Zuvor hatten bereits die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck verkündet, gemeinsame Dreiergespräche mit FDP und SPD beginnen zu wollen.

Spahn zu Sondierungen: "Jamaika hätte Chance verdient"

11.18 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich bei einer Pressekonferenz zu Corona-Themen auch zu den Sondierungen und den weitergegebenen Information an die "Bild"-Zeitung geäußert. "Es ist ätzend, es ist verantwortungslos, es ist plump und es ärgert mich maßlos", sagt er auf eine Frage zu Durchstechereien in der Union. "Ich finde Jamaika hätte eine Chance verdient, weil es spannend wäre und helfen könnte, gesellschaftliche Spannungen zusammenzuführen."

Ob er der Durchstecher sei, wie oft vermutet wird. "Ich weiß, dass ich es nicht bin und deshalb ärgert es mich maßlos", sagt Spahn. Auf Nachfrage, ob in einer Jamaika-Koalition der Kanzler Armin Laschet heißen soll, will Spahn nicht antworten.

FDP kündigt Pressestatement an

10.46 Uhr: Nachdem sich die Grünen für eine Sondierung einer Ampel-Koalition ausgesprochen hat, hat auch die FDP heute um 11.00 Uhr ein Pressetatement angekündigt.

Grüne wollen mit SPD und FDP weiter verhandeln

10.05 Uhr: Die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck haben sich für weitere Verhandlungen mit der SPD und der FDP für eine Ampel-Koalition ausgesprochen. "Das schlagen wir der FDP vor", sagte Baerbock am Mittwoch in Berlin. "Wir haben den Wunsch, dass das zügig stattfinden kann", so Baerbock. Robert Habeck ergänzte, man müsse nun das Wahlergebnis "in politische Handlungen umsetzen" und nicht länger ein "künstliches Pokerspiel" aufrechterhalten.

Die Einzelrunden der vergangenen Tage hätten gezeigt, "dass dort die größten inhaltlichen Schnittmengen denkbar sind", sagte Habeck. Dies gelte vor allem für den Bereich der Gesellschaftspolitik. Doch auch der Ausgang möglicher Sondierungsgespräche mit SPD und FDP sei noch offen. Den Grünen sei klar, "dass der Keks noch lange nicht gegessen ist". Es gebe da noch Lücken und erhebliche Differenzen.

Nach der Bundestagswahl hatten die Grünen und die FDP erst miteinander und anschließend getrennt jeweils mit der SPD sowie mit CDU und CSU mögliche Kompromisslinien ausgelotet.

Jamaika wolle man keine gänzliche Absage erteilen, sagte Habeck, allerdings stünde der Wunsch nach der Ampel nun im Vordergrund. Bei den gemeinsamen Gesprächen mit der FDP habe es "viel Bewegung in Sachen Klimaschutz" gegeben. Eine Bundesregierung mit drei Parteien hatte es noch nie gegeben, warnte Baerbock, da werde es "knirschen".

Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, und Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, wollen mit der SPD und der FDP sondieren. Foto: dpa

Baerbock und Habeck geben Statement ab

9.55 Uhr: Zu den Sondierungsgesprächen im Ringen um eine Regierungsbildung geben die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck heute um 10.00 Uhr ein Pressetatement ab.

EU, USA und China: Was die neue Regierung anpacken muss

8.05 Uhr: In ihrer langen Amtszeit hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die großen Krisen von den Deutschen ferngehalten. Sie vermittelte das Grundgefühl: "Es wird schon nicht so schlimm werden." Schocks vermeiden, Stabilität wahren, lautete ihr Mantra. Das ist Geschichte. Auch die neue Bundesregierung muss einige außenpolitischen Probleme anpacken.

Grüne und FDP beraten Stand der Gespräche - Ärger über Indiskretionen

7.49 Uhr: FDP und Grüne ziehen heute nach der ersten Runde von Gesprächen zur Bildung einer neuen Bundesregierung interne Zwischenbilanzen. Die Grünen wollen in einer digitalen Sitzung über den Stand der Sondierungen mit möglichen künftigen Koalitionspartnern beraten. Auch die FDP kommt am Vormittag zu Gesprächen zusammen. FDP-Generalsekretär Volker Wissing hatte ein Zwischenfazit für die Zeit nach der ersten Gesprächsrunde von Union und Grünen angekündigt, die sich am Dienstag getroffen hatten. Mit dem Treffen endete eine erste Runde von getrennten Sondierungsgesprächen in verschiedenen Konstellationen.

Grüne und FDP haben wiederholt bekräftigt, nach der Bundestagswahl nun gemeinsam Grundlagen für einen politischen Aufbruch und Veränderungen schaffen zu wollen. Die Grünen streben eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP an, schließen aber auch ein Jamaika-Bündnis mit Union und FDP nicht aus. Die FDP zeigt sich der Union zugeneigt, hat sich allerdings bislang nicht festgelegt.

Entgeisterung löste am Dienstag eine Indiskretion aus dem schwarz-grünen Treffen aus. Die "Bild"-Zeitung berichtete über Einlassungen der Grünen bei den Themen EU-Finanzen, Migration und Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor. Die Grünen warfen CDU/CSU daraufhin einen Bruch der vereinbarten Vertraulichkeit vor.

CSU-Vize Weber sieht "interessante Schnittmengen" mit den Grünen

7.05 Uhr: Vor den entscheidenden Beratungen von Grünen und FDP über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen hat der stellvertretende CSU-Vorsitzende Manfred Weber für ein Jamaika-Bündnis unter Führung der Union geworben. "CDU und CSU machen ein seriöses Regierungsangebot. Wir sind dazu bereit, Verantwortung zu übernehmen und eine Jamaika-Koalition mitzugestalten", sagte er unserer Redaktion. "Mit der FDP haben wir am meisten gemeinsam und auch mit den Grünen gibt es interessante Schnittmengen."

Weber betonte, die Gesellschaft stehe vor großen Veränderungen. "Eine Jamaika-Koalition könnte dafür im Gegensatz zu einer linksgeführten Regierung die notwendigen gesellschaftlichen Brücken bauen", sagte er.

Manfred Weber (CSU) ist der Fraktionsvorsitzende der EVP. Foto: Philipp von Ditfurth / dpa

6.54 Uhr: Mit drei Frauen und einem Mann im Studio, diskutierte Markus Lanz gestern Abend vor allem Themen, die im Wahlkampf nur wenig besprochen wurden. SPD-Mann Peer Steinbrück sagte dabei voraus: "Laschet wird das politisch nicht überleben" Lesen Sie hier, wie der Talk bei Markus Lanz verlief.

Bundestagswahl-News von Dienstag, 5. Oktober: Auch Laschet genervt von Indiskretionen

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat sich kritisch über Indiskretionen aus dem Sondierungstreffen von Union und Grünen geäußert. Auf die Frage, wie er das finde, sagte der NRW-Ministerpräsident am Dienstagabend in Düsseldorf: "Es nervt." Zur Frage welche der Parteien für die Indiskretionen verantwortlich sei, bezog er keine Stellung.

Zuvor hatte Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner der Union in Berlin vorgeworfen, sich nicht an die vereinbarte Vertraulichkeit gehalten zu haben. "Es gab in den letzten Tagen vier Sondierungsgespräche. Aus zweien liest und hört man nix. Aus zweien werden angebliche Gesprächsinhalte an die Medien durchgestochen. Das fällt auf, liebe Union - und es nervt!", schrieb Kellner am Dienstagabend in einem Tweet, der von mehreren anderen Grünen-Politiker umgehend geteilt wurde.

Es gab in den letzten Tagen vier Sondierungsgespräche. Aus zweien liest und hört man nix. Aus zweien werden angebliche Gesprächsinhalte an die Medien durchgestochen. Das fällt auf, liebe Union - und es nervt! — Michael Kellner (@MiKellner) October 5, 2021

Merkel & Co starten Gespräche über außenpolitisch eigenständigere EU

20.02 Uhr: Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten haben nach den jüngsten außenpolitischen Alleingängen der USA Gespräche über mehr europäische Eigenständigkeit auf der internationalen Bühne begonnen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Kolleginnen und Kollegen trafen sich dazu am Dienstagabend in Slowenien zu einem Arbeitsessen.

Die Debatte sei vor allem nach den jüngsten geopolitischen Entwicklungen in Afghanistan und im Indopazifik sowie mit Blick auf die Beziehungen zu China wichtig, sagte EU-Ratspräsident Charles Michel zum Auftakt der vertraulichen Gespräche im Schloss Brdo. Die Nato sei ein Grundpfeiler für die Sicherheit in Europa, zugleich sei es nun aber wichtig, zu sehen, wie man im Rahmen der bestehenden Partnerschaften autonomer agieren könne. Es gehe auch darum, diese zu stärken. "Starke Alliierte bilden starke Allianzen", erklärte Michel.

Laschet schlägt Wüst als Nachfolger in NRW vor

18.49 Uhr: CDU-Chef Armin Laschet hat Hendrik Wüst offiziell als seinen Nachfolger für die Ämter des Ministerpräsidenten und CDU-Vorsitzenden in NRW vorgeschlagen. Wüst bekleidet dort aktuell den Posten des Verkehrsministers. Laschet selbst will bis zur konstituierenden Sitzung des Bundestags am 26. Oktober Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens bleiben. Mit der Annahme des Bundestagsmandats trete dann laut NRW-Verfassung aber eine "Inkompatibilität" mit dem Amt des Landesregierungschefs ein, sagte Laschet. "Ab dieser Sekunde kann man nicht mehr Ministerpräsident des Landes sein." Lesen Sie dazu: Hendrik Wüst - So tickt Laschets designierter Nachfolger

Bericht: Grüne und Union weit von Einigung entfernt

18.39 Uhr: Einem Bericht der "Bild" zufolge hat es bei den heutigen Sondierungsgesprächen zwischen Union und Grünen wohl große Differenzen gegeben. Die Zeitung berichtet, dass die Grünen aufgrund der Erwartungshaltung in der Partei klar ihre Vorliebe für eine Ampelkoalition zum Ausdruck gebracht hätten. Die Auffassungen zu den Themen EU-Finanzen, Migrationspolitik und Abschied vom Verbrennungsmotor hätten sich in den Sondierungen mit der Union als zu unterschiedlich erwiesen.

Das wohl erneut Interna aus den Gesprächen an die Öffentlichkeit gelangten, stößt den Grünen sauer auf. Bereits am Dienstag hatte sich die FDP darüber bei der Union beschwert. Grünen Bundesgeschäftsführer Michael Kellner veröffentlichte als Reaktion auf den Bericht der "Bild" im Kurzbotschaftendienst Twitter wortgleich jene Botschaft, mit der FDP-Vize Johannes Vogel am Vortag die Durchstechereien kritisiert hatte. Kellner schrieb: "Es gab in den letzten Tagen vier Sondierungsgespräche. Aus zweien liest und hört man nix. Aus zweien werden angebliche Gesprächsinhalte an die Medien durchgestochen. Das fällt auf, liebe Union - und es nervt!"

Stimmzettel für Minderjährige in Berlin – Größenordnung unklar

16.57 Uhr: Bei den Wahlen in Berlin haben Jugendliche unter 18 Jahren Medienberichten zufolge Stimmzettel für Wahlen erhalten, für die sie noch nicht wahlberechtigt waren. In der Hauptstadt fanden am 26. September Wahlen zum Bundestag, zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen statt. Nur für letztere war die Stimmabgabe ab einem Alter von 16 Jahren möglich. Zusätzlich zu den drei Wahlen stimmten die Berliner auch über einen Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen ab.

Die "Welt" zitierte drei Jugendliche unter 18 aus den Bezirken Neukölln und Pankow, die im Wahllokal nach ihren Angaben nicht nur den Stimmzettel für die Bezirksverordnetenversammlung bekommen hatten. Im Fall der Bundestagswahl ging der Leiter der Geschäftsstelle der Landeswahlleitung in Berlin, Geert Baasen, am Dienstag davon aus, dass Minderjährige ihre Stimme im Wahllokal nicht ohne weiteres abgeben konnten. Anders als für die anderen beiden Wahlen gab es hier separate Wahlurnen.

Für die anderen Wahlen hält Baasen Stimmabgaben von unter 18-Jährigen "für theoretisch möglich". Auch die Bezirkswahlleiter von Pankow, Christine Ruflett, und Kristian Schiemann, schlossen dies nicht aus. Ruflett geht aber nur von Einzelfällen aus, wenn dies passiert sein sollte, wie sie der dpa sagte. Schiemann betonte in der „Welt“, ihm und dem Wahlamt lägen keinerlei derartigen Erkenntnisse vor.

Ein Wähler wirft seinen Stimmzettel in eine Wahlurne. Foto: dpa

Externe Fachleute sollen Wahlpannen in Berlin untersuchen

15.17 Uhr: Der Berliner Senat will bei der Aufarbeitung der Organisationsprobleme und Pannen bei den Wahlen zum Bundestag und zum Abgeordnetenhaus externe Fachleute hinzuziehen. Diese sollen die Geschehnisse bewerten und analysieren, "was sich in Zukunft ändern muss", wie Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Dienstag nach einer Senatssitzung mitteilte. Details und Namen stünden noch nicht fest.

Denn zunächst müssten die Ergebnisse der laufenden Bestandsaufnahme durch die zuständigen Stellen auf Bezirks- und Landesebene abgewartet werden. Hier habe der Senat noch kein vollständiges Bild. Innensenator Andreas Geisel (SPD) habe in der Senatssitzung mitgeteilt, dass erst sieben von zwölf Berliner Bezirken ihre Berichte dazu übermittelt hätten.

FDP-Bundesvorstand berät am Mittwoch über weiteren Kurs

15.02 Uhr: Der Bundesvorstand der FDP berät am Mittwoch in Berlin über den weiteren Kurs in den Sondierungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung. Um 10.00 Uhr solle bei einer Sitzung der Stand der Gespräche erörtert werden, hieß es am Dienstag aus der Partei. FDP-Generalsekretär Volker Wissing hatte ein Zwischenfazit für die Zeit nach der ersten Gesprächsrunde zwischen Union und Grünen angekündigt, die sich am Dienstag getroffen haben. Mit dem Treffen endete eine erste Runde von getrennten Sondierungsgesprächen in verschiedenen Konstellationen.

Grüne und FDP haben wiederholt bekräftigt, nach der Bundestagswahl nun gemeinsam Grundlagen für einen politischen Aufbruch und Veränderungen schaffen zu wollen. Die Grünen streben eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP an, schließen aber auch ein Bündnis mit Union und FDP nicht aus. Die FDP zeigt sich der Union zugeneigt, hat sich allerdings bislang nicht festgelegt.

Unionschefs wollen Gespräche mit Grünen fortsetzen – Baerbock und Habeck zurückhaltend

14.00 Uhr: Nach dem ersten Sondierungstreffen mit den Grünen nach der Bundestagswahl haben die Vorsitzenden von CDU und CSU die Hoffnung auf eine Fortsetzung geäußert. Es seien in den Beratungen der Sondierungsteams keine unüberwindbaren Gegensätze deutlich geworden, sagte CDU-Chef Armin Laschet am Dienstag in Berlin. "Das müsste man vertiefen, das würde sich lohnen." Die Entscheidung über eine Fortsetzung liege nun aber bei den Grünen und der FDP. Lesen Sie hier den Hintergrund: Sondierungen: So lief das Gespräch von Union und Grünen

CSU-Chef Markus Söder äußerte sich ähnlich. "Wir hätten Interesse, weiter im Gespräch zu bleiben", sagte auch er. Übereinstimmung mit den Grünen habe es etwa im Bereich Klimapolitik gegeben: "Da haben wir viele Gemeinsamkeiten gefunden", sagte Söder. In anderen Bereichen - etwa der Migrationspolitik - sei noch "eine Menge Gesprächsbedarf" deutlich geworden.

Die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck ließen nach dem Treffen offen, ob sie die Gespräche mit der Union über eine Regierungsbildung fortsetzen wollten. Die gemeinsame Pressekonferenz der bei den Parteispitzen war von knappen Antworten geprägt und schnell vorüber. Es ist unklar, ob dies auch die Stimmung bei den Sondierungsgesprächen wiederspiegelt. Baerbock und Habeck zeigten sich in ihren Statements aber deutlich zurückhaltender als Laschet und Söder.

Robert Habeck, Armin Laschet, Annalena Baerbock und Markus Söder treten nach dem Sondierungsgespräch vor die Presse. Foto: dpa

Grünen-Spitze kündigt nach Sondierungen interne Beratungen an

13.52 Uhr: Nach dem Abschluss einer ersten Reihe von Sondierungsgesprächen hat die Grünen-Spitze nun interne Beratungen angekündigt, wie es weitergehen soll. Die Grünen und auch die FDP würden nun sicherlich die Gespräche insgesamt in ihren Gremien bewerten, sagte Grünen-Chef Robert Habeck am Dienstag nach dem Sondierungsgespräch von Union und Grünen in Berlin. In dem Gespräch seien mögliche Schnittmengen ausgelotet worden, es habe aber auch Trennendes gegeben. "Heute und morgen" solle nun intern abgeglichen werden, was möglich sei. Grünen-Chefin Annalena Baerbock stellte Entscheidungen, wie es weitergeht, für die nächsten Tage in Aussicht.

Baerbock betonte, es sei ein konstruktives und ernsthaftes Gespräch mit der Union gewesen. In gesellschaftspolitischen Bereichen lägen Grüne und Union eher weiter auseinander, in anderen Bereichen gebe es dagegen gemeinsame Anliegen, etwa bei den Themen Digitalisierung und ökologische Transformation. Mit dem Treffen Union/Grüne etwas mehr als eine Woche nach der Bundestagswahl endet eine erste Runde von getrennten Sondierungsgesprächen.

Spitzen von Union und Grünen äußern sich zu ersten Sondierungen

13.30 Uhr: Mit dem heutigen Treffen von Union und Grünen endet am Vormittag eine erste Runde der Sondierungs­gespräche über eine neue Bundesregierung.Nach den Beratungen äußern sich CDU-Chef Armin Laschet, der CSU-Vorsitzende Markus Söder und das Spitzenduo der Grünen, Annalena Baerbock und Robert Habeck, bei einer Pressekonferenz.

Umfrage: Laschet sackt in Beliebtheits-Ranking ab

11.41 Uhr: Parallel zu den Sondierungsgesprächen zur Regierungsbildung ist CDU-Chef Armin Laschet in der Gunst der Wähler weiter abgestürzt. In einer Erhebung des Insa-Instituts für "Bild" rutschte er auf einer Beliebtheitsskala deutscher Spitzenpolitiker auf Platz 17 ab. Bei den Unionswählern fiel Laschet von Platz 3 auf Platz 7. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz überholte im Politiker-Ranking CSU-Chef Markus Söder und landete auf Platz 2. FDP-Chef Christian Lindner stieg auf von Platz 7 auf Platz 4. Auf Platz eins im Politiker-Ranking und damit am beliebtesten ist der Umfrage zufolge nach wie vor die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Union und Grüne beraten über gemeinsames Regierungsbündnis

11.09 Uhr: Die Spitzen von Union und Grünen sind zu Beratungen über ein mögliches gemeinsames Regierungsbündnis zusammengekommen. Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet, CSU-Chef Markus Söder sowie die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck äußerten sich bei ihrem Eintreffen zu dem Gespräch am Dienstag in Berlin inhaltlich nicht. Es war Stillschweigen vereinbart worden. Laschet sagte auf die Frage nach seiner Stimmung lediglich: "Regnet." Nach den Beratungen sollte es gegen 13.30 Uhr Statements geben.

Mit dem Treffen endet gut eine Woche nach der Bundestagswahl eine erste Runde von getrennten Sondierungsgesprächen. Zunächst hatten vergangene Woche Grüne und FDP miteinander gesprochen. Am Sonntag beriet dann die SPD-Spitze nacheinander mit FDP und Grünen, um die Chancen für ein gemeinsames Regierungsbündnis auszuloten. Am Sonntagabend hatte es ein Treffen der Union mit der FDP gegeben.

Grüne stellen rasche Entscheidung über Dreiergespräche in Aussicht

10.59 Uhr: Die Grünen haben eine rasche Entscheidung über die Aufnahme von Dreiergesprächen für die künftige Regierung in Aussicht gestellt. "Ich bin optimistisch, dass wir einen großen Schritt vorankommen diese Woche", sagte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner dem RTL-ntv-"Frühstart". Nach der Bundestagswahl ist sowohl ein Ampel-Bündnis aus Grünen, FDP und SPD möglich als auch eine Jamaika-Koalition, bei der anstelle der SPD die Union den Kanzler stellt.

Er sei ebenso zuversichtlich, dass sich Grüne und FDP auf eine gemeinsame Lösung verständigen würden, sagte Kellner. Ob sich die beiden Parteien nach dem für Dienstag geplanten Gespräche von Union und Grünen noch einmal zusammensetzen werden, ließ Kellner offen. "Jede Partei schaut erstmal für sich. Und dann ziehen wir einen Strich drunter und dann schauen wir weiter." Die Grünen seien für "zügige" Sondierungen und anschließend "gründliche" Koalitionsverhandlungen. Vor dem Gespräch von Union und Grünen am heutigen Dienstag betonte Kellner vor allem die inhaltlichen Differenzen. Es gebe "große Unterschiede" in der Gesellschaftspolitik, in sozialen Fragen und bei Migration.

Vorberatungen von CDU und CSU vor Gespräch mit den Grünen

10.43 Uhr: Die Spitzen von CDU und CSU sind vor dem von 11.00 Uhr an geplanten Sondierungsgespräch mit den Grünen zu Vorberatungen zusammengekommen. CDU-Chef Armin Laschet, der CSU-Vorsitzende Markus Söder und weitere Mitglieder der Sondierungsteams beider Parteien äußerten sich am Dienstag bei ihrem Eintreffen am Ort der Sondierungen, dem Euref-Campus in Berlin, nicht inhaltlich zu den Beratungen - es war Stillschweigen vereinbart worden. Die Grünen wollten sich später ebenfalls zu Vorbesprechungen treffen.

Die Wahl des Tagungsortes sollte vor dem Hintergrund von Laschets Ankündigung - er bietet eine "Zukunftskoalition" an - auch ein Signal an die beiden möglichen Regierungspartner sein. Der Campus wirbt für sich als "Zukunftsort", auf dem 5000 Menschen zu den Themen Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit forschen und arbeiten.

Minderjährige wählen Bundestag: Weitere Wahlpanne in Berlin

10.30 Uhr: Wie "Welt" und "Tagesspiegel" berichten, soll es in Berlin weitere Wahlpannen gegeben haben. In Neukölln und Pankow sollen Jugendliche ihre Stimmen auch für die Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl beziehungsweise den Volksentscheid abgegeben haben.

Mark Albrecht, Leiter des Bezirkswahlamtes Pankow, sagte "Welt", dass es sich um bedauerliche Einzelfälle gehandelt habe. Außerdem liege es in der Eigenverantwortung der unter 18-Jährige, nicht zu wählen, falls ihnen fälschlicherweise die Stimmzettel ausgehändigt werden. Eine Schülerin soll die erhaltenen Stimmzettel wieder zurückgegeben haben.

Laschet macht Personalvorschlag für MP-Amt und CDU-Landesvorsitz

9.15 Uhr: Armin Laschet will in einer Sondersitzung des CDU-Landesvorstands an diesem Dienstagabend einen Personalvorschlag für das Amt des Ministerpräsidenten und den Landesparteivorsitz unterbreiten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen. Laschet hatte im Vorfeld der Bundestagswahl erklärt, er gehe "ohne Rückfahrkarte" nach Berlin - auch, wenn er nicht Kanzler werde. Deshalb muss für diese Spitzenämter in Nordrhein-Westfalen die Nachfolge geklärt werden. Als Favorit gilt CDU-Landesverkehrsminister Hendrik Wüst.

CDU-Europaabgeordneter: Kritik an Laschet "teilweise gruselig"

9.06 Uhr: Der CDU-Europaabgeordnete Dennis Radtke hat die Kritik an Parteichef und Kanzlerkandidat Armin Laschet nach der Bundestagswahl als "teilweise gruselig" bezeichnet. Er könne den Frust in seiner Partei nachvollziehen, sagte Radkte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag). "Aber in einer Situation, in der wir theoretisch noch die Möglichkeit haben, die nächste Bundesregierung anzuführen, fehlt mir jedes Verständnis dafür, wie die Autorität von Armin Laschet durch tägliches Infragestellen seiner Kompetenz als Parteichef untergraben wird." Der Vizevorsitzende der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) griff die Laschet-Kritiker aus den eigenen Reihen direkt an: "Viele, die jetzt Kritik üben, tragen auch Mitverantwortung für die letzten Monate und Jahre. Mich macht das fassungslos."

"Hart aber fair": FDP-Politiker nimmt Armin Laschet in Schutz

7.27 Uhr: Bei "Hart aber fair" ging es am Montagabend um die Sondierungsgespräche. Ein FDP-Politiker brach dabei eine Lanze für CDU-Chef Armin Laschet. Lesen Sie dazu: "Hart aber fair": Sondierungsgespräche sorgen für Zündstoff

FDP-Politiker Vogel "genervt" von Union

5.43 Uhr: Der FDP-Politiker Johannes Vogel zeigt sich "genervt" von dem mutmaßlichen Umgang von CDU/CSU mit den bisherigen Sondierungsgesprächen. Auf Twitter beklagte der 39-Jährige, es seien nur aus einem von drei Sondierungsgesprächen angebliche Inhalte an die Medien durchgestochen worden, nämlich aus dem zwischen FDP und Union. "Das fällt auf, liebe Union - und es nervt!", schrieb der Politiker, der selbst an den Gesprächen teilgenommen hatte.

Es gab vergangenes Wochenende drei Sondierungsgespräche, an denen ich für die @fdp auch teilgenommen habe. Aus zweien liest und hört man nix. Aus einem werden angebliche Gesprächsinhalte an die Medien durchgestochen. Das fällt auf, liebe Union - und es nervt! — Johannes Vogel (@johannesvogel) October 4, 2021

Chef der NRW-Grünen sieht vor Sondierungen keine klare Richtung der Union

2.46 Uhr: Vor dem Sondierungsgespräch von Grünen und Union am Dienstag sieht Felix Banaszak, Landeschef der Grünen in NRW, keinen klaren Kurs bei CDU und CSU. "Die Union hat zu Gesprächen eingeladen, dieser Einladung folgen wir natürlich", sagte er dieser Redaktion. "Es ist aber keine exklusive Wahrnehmung, dass CDU und CSU derzeit harte interne Diskussionen um Aufstellung und Strategie führen. Wohin dort die Reise geht, ist derzeit etwas unklar", erklärte Banaszak.

Die bisherigen Gespräche mit FDP und SPD seien dagegen sachorientiert, konstruktiv und von Respekt geprägt gewesen, sagte Banaszak weiter. "Das macht Hoffnung für den weiteren Verlauf der Dinge." Die nächste Bundesregierung müsse den Status Quo hinter sich lassen und einen echten Aufbruch schaffen.

Banaszaks Parteikollege Konstantin von Notz hingegen erinnerte daran, dass in Schleswig-Holstein ein Jamaika-Bündnis regiere, "und das sogar sehr gut", wie er sagte. Die Union habe die Grünen im Wahlkampf zwar durchaus auch unsachlich angegriffen und zu diffamieren versucht. "Das hält uns aber nicht davon ab, offen und interessiert in das Gespräch zu gehen", sagte von Notz dieser Redaktion. "Für uns bleibt entscheidend, ob und wie man nach diesem Wahlkampf vertrauensvoll zusammenarbeiten kann, um bei den Themen Bekämpfung der Klimakrise, soziale Gerechtigkeit und Stärkung von Demokratie und Rechtsstaat mit den notwendigen, großen Schritten voranzukommen."

Arbeitgeberpräsident Dulger fordert von neuer Bundesregierung weitreichende Reformen

1.19 Uhr: Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber (BDA) will sich vor den Gesprächen von CDU/CSU und Grünen nicht auf eine klare Präferenz für ein mögliches Jamaika- oder Ampelbündnis in der kommenden Bundesregierung festlegen. "Es geht nicht um eine Farbenlehre, sondern um Inhalte", sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger dieser Redaktion. Entscheidend sei, dass Stabilität und Richtung stimmen. "Für die neue Bundesregierung muss gelten: Raus aus dem Igelmodus, rein in den Reformmodus", sagte Dulger. Man dürfe nicht "weiter im Leerlauf laufen".

Der BDA-Präsident forderte in der kommenden Legislaturperiode weitreichende Reformen. "Das Schlüsselwort lautet Modernisierung", sagte Dulger. Die Sozialversicherungssysteme müssten stabilisiert, die Schulden zurückgezahlt werden. Der von der Digitalisierung, der Dekarbonisierung und der Demografie getriebene Strukturwandel ginge nur mit und nicht gegen die Wirtschaft, mahnte Dulger.

Der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Michael Vassiliadis, betonte den nötigen Kompromiss- und Kooperationswillen, um die industrielle Transformation zu bewältigen. "Was wir jetzt brauchen, ist eine Regierung des sozialen, ökologischen und ökonomischen Aufbruchs", sagte Vassiliadis dieser Redaktion. "Mehr denn je sind jetzt Machen und Anpacken gefragt."

Bundestagswahl-News von Montag, 4. Oktober: Grüne und Union kommen zu Beratungen zusammen

Sonntag, 3. Oktober: FDP und Union sehen "inhaltlich wenig Klippen"

Nach dem ersten Sondierungsgespräch mit der FDP hat CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak die vertrauliche Atmosphäre gelobt. Er sprach von "unglaublich großen Gemeinsamkeiten in der Sache". "Wir haben sehr intensiv diskutiert was jetzt wichtig ist für Deutschland", so Ziemiak. Man habe ein gemeinsames Verständnis dafür geschaffen, dass etwas Neues entstehen müsse.

hat CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak die vertrauliche Atmosphäre gelobt. Er sprach von "unglaublich großen Gemeinsamkeiten in der Sache". "Wir haben sehr intensiv diskutiert was jetzt wichtig ist für Deutschland", so Ziemiak. Man habe ein gemeinsames Verständnis dafür geschaffen, dass etwas Neues entstehen müsse. Nach den ersten Sondierungen mit den Grünen hat SPD-Generalsekretär Klingbeil sich positiv geäußert. Man habe zwei Stunden lang über die "großen Themen" des Landes gesprochen: "Alles das, was in den nächsten Jahren angepackt werden muss von einer Regierung - Klimaschutz, Digitalisierung, die Frage, wie wir den Staat modernisieren, auch die Frage der europäischen Dimension - alles das hat eine Rolle gespielt", so Klingbeil. Beide Parteien hätten Vertraulichkeit vereinbart.

sich positiv geäußert. Man habe zwei Stunden lang über die "großen Themen" des Landes gesprochen: "Alles das, was in den nächsten Jahren angepackt werden muss von einer Regierung - Klimaschutz, Digitalisierung, die Frage, wie wir den Staat modernisieren, auch die Frage der europäischen Dimension - alles das hat eine Rolle gespielt", so Klingbeil. Beide Parteien hätten Vertraulichkeit vereinbart. FDP und Grüne lassen weiter offen, mit wem sie regieren werden. Die SPD oder die Union? Sie haben die Wahl. Die Sozialdemokraten geben sich zuversichtlich, während die Union wie gelähmt wirkt. Lesen Sie hier die Analyse der Sondierungsgespräche.

Die Sondierungsgespräche der möglichen künftigen Koalitionspartner werden fortgesetzt: Die Delegation der Sozialdemokraten unter Beteiligung von Kanzlerkandidat Olaf Scholz und den Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans trifft sich mit Vertreterinnen und Vertretern der Grünen - darunter auch die beiden Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck.

werden fortgesetzt: Die Delegation der Sozialdemokraten unter Beteiligung von Kanzlerkandidat und den Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans trifft sich mit Vertreterinnen und Vertretern der Grünen - darunter auch die beiden Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck. Der gescheiterte Unionskanzlerkandidat Armin Laschet klammert sich an die Jamaika-Koalition. Lesen sie hier, was den CDU-Chef Laschet antreibt und warum er nicht aufgibt.

Nach ihrem ersten Gespräch über die Bildung einer Regierung haben sich die Generalsekretäre von SPD und FDP, Lars Klingbeil und Volker Wissing, positiv geäußert. "Wir sind uns - das ist deutlich geworden - bewusst, dass es große Herausforderungen gibt, die vor diesem Land liegen", sagte Klingbeil (SPD). Er sprach von einer "konstruktiven" Atmosphäre, bat aber um Verständnis, dass die konkreten Gesprächsinhalte vertraulich behandelt würden,

und positiv geäußert. "Wir sind uns - das ist deutlich geworden - bewusst, dass es große Herausforderungen gibt, die vor diesem Land liegen", sagte Klingbeil (SPD). Er sprach von einer "konstruktiven" Atmosphäre, bat aber um Verständnis, dass die konkreten Gesprächsinhalte vertraulich behandelt würden, Am Sonntagnachmittag sind die Spitzen von CDU und CSU mit ihren jeweiligen Sondierern zu Vorbesprechungen zusammengekommen, bevor am Abend das Treffen mit der FDP stattfinden soll. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet traf bereits um 15.30 Uhr an der CDU-Zentrale ein, Söder und andere führende Parteimitglieder erst pünktlich um 16.00 Uhr.

ein, Söder und andere führende Parteimitglieder erst pünktlich um 16.00 Uhr. SPD und FDP haben eine Woche nach der Bundestagswahl Gespräche über eine mögliche Regierungsbildung aufgenommen. Zu dem Zweck kamen die Delegationen um SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und FDP-Chef Christian Lindner Sonntagnachmittag in Berlin zusammen. Als Verhandlungsort dient ein Büro- und Konferenzgebäude. Beim Eintreffen am verzichteten die Politikerinnen und Politiker zunächst auf Stellungnahmen.

aufgenommen. Zu dem Zweck kamen die Delegationen um SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und FDP-Chef Christian Lindner Sonntagnachmittag in Berlin zusammen. Als Verhandlungsort dient ein Büro- und Konferenzgebäude. Beim Eintreffen am verzichteten die Politikerinnen und Politiker zunächst auf Stellungnahmen. Die Unterstützung für Nordrhein-Westfalens Landesverkehrsminister Hendrik Wüst im Ringen um die Nachfolge von Ministerpräsident Armin Laschet wächst. Am Samstag stellte sich NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann öffentlich hinter seinen Kabinettskollegen. Wüst solle "der zukünftige Mann der CDU in Nordrhein-Westfalen" werden, bekräftige Laumann in einem virtuellen Grußwort auf der Landesdelegiertenkonferenz der Mittelstands- und Wirtschaftsunion in Rheine.

im Ringen um die Nachfolge von Armin Laschet wächst. Am Samstag stellte sich NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann öffentlich hinter seinen Kabinettskollegen. Wüst solle "der zukünftige Mann der CDU in Nordrhein-Westfalen" werden, bekräftige Laumann in einem virtuellen Grußwort auf der Landesdelegiertenkonferenz der Mittelstands- und Wirtschaftsunion in Rheine. Immer mehr CDU-Politikerinnen und -Politiker sprechen sich nach der Wahlschlappe ihrer Partei bei für einen inhaltlichen und personellen Neuanfang aus - so auch Parteivize und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn: "Jetzt geht es um die Aufstellung für die Zukunft, einfach so weitermachen ist keine Option", sagte er der "Welt am Sonntag".

Nach ihrem Desaster bei der Bundestagswahl sucht die Linke einen politischen Neuanfang. Am Samstag beriet der Parteiverstand auf einer Klausursitzung über Wege aus der Krise, danach kündigten die Vorsitzenden Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow Beratungen auf allen Ebenen sowie mit der Basis an.

einen politischen Neuanfang. Am Samstag beriet der Parteiverstand auf einer Klausursitzung über Wege aus der Krise, danach kündigten die Vorsitzenden Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow Beratungen auf allen Ebenen sowie mit der Basis an. Der Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung (SPD), hat vor schleppenden Gesprächen über eine neue Bundesregierung gewarnt. "Es darf keine langen Sondierungen geben. Wir wünschen uns rasch Koalitionsverhandlungen", sagte der Leipziger Oberbürgermeister der "Rheinischen Post" (Online/Sonntag). "Unser Land kann sich keine Hängepartie leisten." Drängende Fragen müssten klug angepackt werden. "Wir Städte wollen lebenswert und innovativ bleiben für die Menschen im ganzen Land. Der Bund muss dafür einen guten Rahmen setzen."

Führende FDP-Politiker haben vor den Sondierungsgesprächen Skepsis mit Blick auf den aktuellen Zustand der Union geäußert. "CDU und CSU müssen klären, ob sie wirklich eine Regierung führen wollen", sagte FDP-Chef Christian Lindner der "Bild am Sonntag". Überlegungen von CDU und CSU, erst abzuwarten, ob Verhandlungen von Grünen und FDP mit der SPD womöglich scheitern würden, kritisierte Lindner scharf.

Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi , Frank Werneke, befürchtet durch die sich abzeichnende Regierungsbeteiligung der FDP ein " Sicherheitsrisiko für Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerrechte". Die Erfahrung mit FDP-Regierungsbeteiligungen zeige, dass es auch das Risiko einer Umverteilung zugunsten von Wohlhabenden und zu Lasten der breiten Bevölkerung gebe, erklärte Werneke im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks.

, Frank Werneke, befürchtet durch die sich abzeichnende Regierungsbeteiligung der FDP ein " für Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerrechte". Die Erfahrung mit FDP-Regierungsbeteiligungen zeige, dass es auch das Risiko einer Umverteilung zugunsten von Wohlhabenden und zu Lasten der breiten Bevölkerung gebe, erklärte Werneke im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. Bei ihrem Bundeskongress am kommenden Samstag in Erfurt steht bei der Grünen Jugend die Ablehnung einer Koalition mit CDU/CSU und FDP zur Abstimmung. "Es gibt nicht einen Grund für Jamaika - aber viele Gründe dagegen. Für uns kommt eine Jamaika-Koalition nicht in Frage", heißt es in einem Dringlichkeitsantrag des Bundesvorstands. "Dem Wahlverlierer zur Kanzlerschaft zu verhelfen ist aus unserer Sicht keine Option."

die Ablehnung einer Koalition mit zur Abstimmung. "Es gibt nicht einen Grund für Jamaika - aber viele Gründe dagegen. Für uns kommt eine nicht in Frage", heißt es in einem Dringlichkeitsantrag des Bundesvorstands. "Dem Wahlverlierer zur Kanzlerschaft zu verhelfen ist aus unserer Sicht keine Option." Nach der Wahlniederlage der Union bei der Bundestagswahl hat JU-Chef Tilman Kuban eine grundlegende Neuaufstellung der CDU gefordert. "In der CDU darf jetzt kein Stein mehr auf dem anderen bleiben", sagte der Vorsitzende der Jungen Union der "Welt am Sonntag". "Wir müssen uns inhaltlich und personell neu ausrichten", forderte er.

eine grundlegende Neuaufstellung der CDU gefordert. "In der darf jetzt kein Stein mehr auf dem anderen bleiben", sagte der Vorsitzende der Jungen Union der "Welt am Sonntag". "Wir müssen uns inhaltlich und personell neu ausrichten", forderte er. Vor den Sondierungsgesprächen an diesem Sonntag hat FDP-Generalsekretär Volker Wissing Zweifel am Zustand von CDU und CSU erkennen lassen. Die Union müsse "klären, ob sie an einem Strang zieht", sagte er unserer Redakzion. Zuvor war in CDU und CSU massive Kritik am Wahlkampf und besonders an Kanzlerkandidat Armin Laschet laut geworden. Wissing beteuerte, die FDP gehe offen in die beiden Gespräche mit Union und SPD. Aber er sagte auch: "Die künftige Regierung muss fortschrittlich und bereit zu Reformen sein. Darauf kommt es uns an."

Bundestagswahl-News von Samstag, 2. Oktober: Linke berät über Wahlschlappe

Eine Woche nach der schweren Niederlage bei der Bundestagswahl hat die Parteiführung der Linken mit der Aufarbeitung begonnen. In Berlin traf sich am Samstag der Parteivorstand zu zweitägigen Beratungen.

bei der Bundestagswahl hat die Parteiführung der Linken mit der Aufarbeitung begonnen. In Berlin traf sich am Samstag der Parteivorstand zu zweitägigen Beratungen. Die Grünen haben sich beim heutigen Länderrat zu Berlin auf die bevorstehenden Sondierungsgespräche vorbereitet.

CDU-Chef Armin Laschet hat sich mit Spitzenpolitikern seiner Partei zur Vorbereitung der Gespräche mit FDP und Grünen getroffen.

Die SPD-Spitze will an diesem Sonntag für jeweils etwa zwei Stunden zu ersten Beratungen mit FDP und Grünen über eine Regierungsbildung nach der Bundestagswahl zusammenkommen.

Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) sieht nach der Bundestagswahl einen klaren Auftrag für eine neue Regierung aus Sozialdemokraten, Grünen und FDP.

(SPD) sieht nach der Bundestagswahl einen klaren Auftrag für eine neue Regierung aus Sozialdemokraten, Grünen und FDP. Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck zeigt sich selbstsicher, dass die Grünen der neuen Bundesregierung angehören werden. "Wenn wir uns nicht komplett dämlich anstellen, werden wir in den nächsten vier Jahren diese Regierung nicht nur mittragen, sondern maßgeblich mitbestimmen", sagte er am Samstag auf einem kleinen Parteitag der Grünen in Berlin.

zeigt sich selbstsicher, dass die Grünen der neuen Bundesregierung angehören werden. "Wenn wir uns nicht komplett dämlich anstellen, werden wir in den nächsten vier Jahren diese Regierung nicht nur mittragen, sondern maßgeblich mitbestimmen", sagte er am Samstag auf einem kleinen Parteitag der Grünen in Berlin. Der SPD-Gesundheitsexperte und Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach kann sich vorstellen in einer SPD-geführten Bundesregierung Bildungs- und Forschungsminister zu werden.

kann sich vorstellen in einer SPD-geführten Bundesregierung Bildungs- und Forschungsminister zu werden. Gesundheitsminister Jens Spahn hat zur Suche eines künftigen Kanzlerkandidaten der Union einen gemeinsamen Parteitag von CDU und CSU ins Spiel gebracht.

hat zur Suche eines künftigen Kanzlerkandidaten der Union einen gemeinsamen Parteitag von CDU und CSU ins Spiel gebracht. Die Grünen wollen an diesem Samstag bei einem Parteitag ab 11 Uhr den weiteren Kurs in den Beratungen über eine Regierungsbildung für Deutschland erörtern. Lesen Sie dazu: Ampel oder Jamaika - Woran die Gespräche scheitern könnten

ab 11 Uhr den weiteren Kurs in den Beratungen über eine Regierungsbildung für Deutschland erörtern. Ampel oder Jamaika - Woran die Gespräche scheitern könnten CDU-Präsidiumsmitglied Norbert Röttgen hat Parteichef Armin Laschet in einem Interview mit dem Tagesspiegel hart attackiert. Nach dem desaströsen Abschneiden der Union bei der Bundestagswahl forderte Röttgen einen Neuanfang seiner Partei.

hat Parteichef Armin Laschet in einem Interview mit dem Tagesspiegel hart attackiert. Nach dem desaströsen Abschneiden der Union bei der Bundestagswahl forderte Röttgen einen Neuanfang seiner Partei. Zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig dazu aufgerufen, mehr für die Entwicklung der ostdeutschen Bundesländer zu tun.

Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Thomas Strobl forderte eine gründliche Aufarbeitung der historischen Niederlage der Union bei der Bundestagswahl.

Bundestagswahl-News von Freitag, 1. Oktober: FDP und Grüne betonen Notwendigkeit eines "Aufbruchs"

Bundestagswahl-News von Donnerstag, 30. September: Parteien drängen auf Tempo bei Sondierungen

Bundestagswahl-News von Mittwoch, 29. September: Göring-Eckardt: Union weder sondierungs- noch regierungsfähig

Bundestagswahl-News von Dienstag, 28. September: Laschet will in den nächsten Tagen Gespräche mit Grünen und FDP führen

CDU-Chef Armin Laschet hat erneut Gesprächsbereitschaft in Richtung Grünen und FDP signalisiert.

Der CDU-Politiker Ralph Brinkhaus ist im Amt des Vorsitzenden der Unionsfraktion bestätigt worden. Er wurde in der konstituierenden Sitzung der Fraktion aber nicht wie üblich für ein Jahr, sondern bis Ende April 2022 gewählt, wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin am Dienstag in Berlin aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Er erhielt 164 Ja-Stimmen, es gab zwei Enthaltungen.

Die Linksfraktion im Bundestag hat in ihrer ersten Sitzung nach der schweren Wahlniederlage noch keine Personalentscheidungen getroffen. Die Vorsitzenden Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch werden die auf 39 Abgeordnete geschrumpfte Fraktion zunächst weiterführen, wie beide nach dem Treffen sagten.

hat in ihrer ersten Sitzung nach der schweren Wahlniederlage noch keine Personalentscheidungen getroffen. Die Vorsitzenden Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch werden die auf 39 Abgeordnete geschrumpfte Fraktion zunächst weiterführen, wie beide nach dem Treffen sagten. CSU-Chef Markus Söder hat klar gestellt, dass er bei der Regierungsbildung nach der Bundestagswahl momentan die SPD am Zug sieht.

hat klar gestellt, dass er bei der Regierungsbildung nach der Bundestagswahl momentan die SPD am Zug sieht. Die Chancen auf eine Legalisierung von Cannabis stehen nach der Bundestagswahl gut. Vor allem eine Koalition könnte das Gesetz ändern. Lesen Sie dazu: Ampel oder Jamaika: Welche Koalition gibt Cannabis frei?

Ampel oder Jamaika: Welche Koalition gibt Cannabis frei? Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hält eine Koalition mit SPD und FDP für wahrscheinlicher als ein Bündnis mit der Union und den Liberalen.

hält eine Koalition mit SPD und FDP für wahrscheinlicher als ein Bündnis mit der Union und den Liberalen. Die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer hat den Versuch von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet, trotz Wahlverlusten die kommende Bundesregierung anzuführen, als "lächerlich" bezeichnet.

hat den Versuch von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet, trotz Wahlverlusten die kommende Bundesregierung anzuführen, als "lächerlich" bezeichnet. Die Grünen wollen bei einer Regierungsbeteiligung erst nach Koalitionsverhandlungen über ihre personelle Aufstellung entscheiden.

wollen bei einer Regierungsbeteiligung erst nach Koalitionsverhandlungen über ihre personelle Aufstellung entscheiden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich zuversichtlich geäußert, dass sich nach der Bundestagswahl eine handlungsfähige Regierung bilden wird.

hat sich zuversichtlich geäußert, dass sich nach der Bundestagswahl eine handlungsfähige Regierung bilden wird. In der Union kursiert ein Szenario, wie Söder doch noch Kanzler werden könnte. Es setzt voraus, dass Laschet zurücktritt und der CSU-Vorsitzende die Sondierungen mit FDP und den Grünen für ein mögliches Jamaika-Bündnis übernimmt. Gelänge es Söder, erfolgreich ein Bündnis mit FDP und den Grünen zu schmieden, stünde rein formal auch seiner Kanzlerschaft nichts mehr im Weg.

doch noch werden könnte. Es setzt voraus, dass Laschet zurücktritt und der CSU-Vorsitzende die Sondierungen mit FDP und den Grünen für ein mögliches Jamaika-Bündnis übernimmt. Gelänge es Söder, erfolgreich ein Bündnis mit FDP und den Grünen zu schmieden, stünde rein formal auch seiner Kanzlerschaft nichts mehr im Weg. CDU-Ministerpräsident Daniel Günther über sein Rezept für eine erfolgreiche Dreierkoalition und was er Armin Laschet raten würde. Lesen Sie dazu: Günther zu Jamaika: "Jede Partei muss Kröten schlucken"

über sein Rezept für eine erfolgreiche Dreierkoalition und was er Armin Laschet raten würde. Günther zu Jamaika: "Jede Partei muss Kröten schlucken" Die CSU-Landesgruppe im Bundestag hat ihren Vorsitzende n Alexander Dobrindt im Amt bestätigt.

im Amt bestätigt. Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin hat seine Partei davor gewarnt, sich schon jetzt auf die Verteilung von Posten festzulegen.

Die Pannen am Wahlsonntag in Berlin gefährden nach Einschätzung von Bundesverfassungsgerichtspräsident Stephan Harbarth nicht zwangsläufig das Ergebnis der Bundestagswahl.

gefährden nach Einschätzung von Bundesverfassungsgerichtspräsident Stephan Harbarth nicht zwangsläufig das Ergebnis der Bundestagswahl. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat SPD, Grünen und FDP zu deren Abschneiden bei der Bundestagswahl gratuliert.

(CDU) hat SPD, Grünen und FDP zu deren Abschneiden bei der Bundestagswahl gratuliert. Die SPD ist bereit, die Sondierungen mit Grünen und FDP zur Bildung einer gemeinsamen Regierung in einer auch als Ampel bezeichneten Koalition noch in dieser Woche zu starten.

mit Grünen und FDP zur Bildung einer gemeinsamen Regierung in einer auch als Ampel bezeichneten Koalition noch in dieser Woche zu starten. Wir starten einen neuen Blog zur Bundestagswahl. Alle bisherigen Nachrichten zur Bundestagswahl 2021 lesen Sie hier.

(fmg/dpa/afp)