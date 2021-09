Last-Minute-Wahlkampf: Scholz und Laschet im Fernduell

Sa, 25.09.2021, 18.24 Uhr

Am Tag vor der Bundestagswahl versuchen Olaf Scholz und Armin Laschet noch einmal, unentschlossene Wähler zu überzeugen. Laschet bekommt in Aachen Unterstützung von der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel, Scholz stellt sich in Potsdam den Fragen von Bürgern. In letzten Umfragen führte die SPD knapp vor der Union.