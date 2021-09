Linder: "Wir treten nur in eine Regierung der Mitte ein"

Do, 16.09.2021, 12.34 Uhr

Der Vorsitzender der FDP, Christian Lindner, hat in Berlin Bedingungen für den Eintritt in eine Koaltion nach der Bundestagswahl abgesteckt. "Wir treten nur in eine Regierung der Mitte ein", versicherte Lindner.