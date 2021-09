Appelle zur Einheit am 20. Jahrestag der Anschläge von 9/11 in den USA

Appelle zur Einheit am 20. Jahrestag der Anschläge von 9/11 in den USA

So, 12.09.2021, 12.47 Uhr

Mit Appellen zur Einheit haben die politisch zerrissenen USA den 20. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September begangen. Bei Gedenkveranstaltungen unter anderem in New York wurde an die fast 3000 Todesopfer der schlimmsten Anschläge der US-Geschichte erinnert.