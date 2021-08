Maas: Militäreinsätze "zum Export unserer Staatsform" ungeeignet

Nach dem chaotischen Ende des internationalen Militäreinsatzes in Afghanistan hat Bundesaußenminister Heiko Maas grundsätzliche Zweifel an derartigen Einsätzen "zum Export unserer Staatsform" geäußert. In Afghanistan sei dieses Konzept gescheitert, sagte Maas bei einem Besuch in Pakistan.