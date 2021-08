Schäuble zu Afghanistan: "Wir dürfen die Menschen nicht im Stich lassen"

Mi, 25.08.2021, 13.31 Uhr

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich erschüttert über die Geschehnisse in Afghanistan gezeigt. "Die Verzweiflung der Menschen am Flughafen in Kabul zerreißt einem das Herz", sagte Schäuble zu Beginn der Sondersitzung des Parlaments zur Lage in Afghanistan.