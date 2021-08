USA: 16.000 Menschen binnen 24 Stunden aus Afghanistan ausgeflogen

Mo, 23.08.2021, 19.28 Uhr

Die USA und andere Länder bringen weiter Menschen vor den radikalislamischen Taliban in Afghanistan in Sicherheit. Wie ein Vertreter des US-Militärs in Washington mitteilte, wurden binnen 24 Stunden etwa 16.000 Menschen vom Flughafen Kabul aus ausgeflogen.