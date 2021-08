Afghanistan: Lage in Kabul weiter angespannt ++ Merkel hat Bitte an Putin

Nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban in Afghanistan haben westliche Länder weit über 9000 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Gleichzeitig laufen weltweit hektische diplomatische Bemühungen, um in der Krise international eng zusammenzuarbeiten.

Berlin. Die Taliban haben Afghanistan zurückerobert. Kurz nach dem Abzug der internationalen Truppen ist das Land damit nach zwanzig Jahren Militäreinsatz wieder in den Händen der Terrorgruppe. Dass dies so schnell gehen würde - damit hatten Nachrichtendienste weltweit anscheinend nicht gerechnet. Doch aus Sicht vieler Experten hatte sich die Katastrophe schon lange angekündigt.

Für die Menschen, die aus Afghanistan ausreisen wollen, nimmt der Zeitdruck weiter zu. Der Ansturm auf den Flughafen von Kabel hält mittlerweile den fünften Tag in Folge an. Viele hoffen auf eine Fluchtchance mit Fliegern der internationalen Streitkräfte vor Ort. Wegen des harten Vorgehens der Taliban und der unsicheren Ausreisemöglichkeiten liegen bei vielen die Nerven blank. Lesen Sie dazu: Taliban-Sieg: Warum ist die afghanische Armee so schwach?

Nach Anlaufschwierigkeiten läuft der Evakuierungseinsatz der Bundeswehr nun auf Hochtouren. Die Luftbrücke bringt immer mehr Menschen über die usbekische Hauptstadt Taschkent regelmäßig nach Deutschland. Die Bundeswehr hat seit Montag mehr als 1700 Menschen aus Afghanistan in Sicherheit gebracht, darunter auch afghanische Ortskräfte. Mehr zum Thema: Taliban an der Macht – wohin mit Millionen Flüchtlingen?

Schon in den vergangenen Tagen hatten sich dramatische Szenen am Flughafen Kabul abgespielt. Menschen versuchten auf ein Flugzeug zu klettern, um so zu flüchten. Auf Videos war zu sehen, wie eine Menschenmenge das Rollfeld stürmte. Wie angespannt die Lage auch weiterhin ist, zeigte sich am Donnerstag, als ein ein deutscher Zivilist auf dem Weg zum Flughafen angeschossen wurde. Er befindet sich nun auf dem Weg nach Deutschland.

Nachrichten zur Lage in Afghanistan am Freitag, den 20. August 2021: Früherer US-Kommandeur verteidigt afghanische Streitkräfte

17.53: Der frühere Kommandeur der amerikanischen und der internationalen Truppen in Afghanistan, David Petraeus, hat die afghanischen Streitkräfte nach dem Siegeszug der Taliban verteidigt. „Sie hatten plötzlich keine Rückendeckung mehr“, sagte der frühere US-General dem Onlineformat STRG_F, das der NDR produziert. „Unsere Luftwaffe war weg.“

US-Präsident Joe Biden hatte neben der inzwischen entmachteten politischen Führung in Afghanistan auch die Sicherheitskräfte des Landes für die Rückkehr der Taliban an die Macht verantwortlich gemacht.

„Wie kann man von Streitkräften erwarten, dass sie kämpfen, wenn sie wissen, dass keiner mehr zur Unterstützung kommt?“, sagte Petraeus. „Die Situation, in der sich die afghanischen Streitkräfte als Resultat unserer politischen Entscheidung befanden, war eine ausweglose.“ Der frühere Kommandeur verwies darauf, dass die afghanischen Sicherheitskräfte in den vergangenen Jahren im Kampf gegen die Taliban ein Vielfaches der Opfer der internationalen Truppen erlitten hatten.

Angela Merkel bittet Wladimir Putin um Unstützung

17.27 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin um Unterstützung bei der Rettung afghanischer Ortskräfte gebeten. Für die Bundesregierung habe im Moment Vorrang, möglichst viele Menschen nach Deutschland zu bringen, die in 20 Jahren Nato-Einsatz geholfen hätten, sagte Merkel nach einem Gespräch mit Putin am Freitag in Moskau. Sie habe diesen darum gebeten, in Gesprächen mit den Taliban darauf hinzuweisen, dass eine Zusammenarbeit in humanitären Fragen mit den Taliban besser möglich sei, wenn diese Menschen das Land verlassen könnten.

Merkel sagte, sie habe deutlich gemacht, "dass es ein sehr frustrierender Moment ist zu erleben, dass die Taliban zurückgekehrt sind und das Land kontrollieren". Nun müsse man versuchen, mit ihnen zu reden. Die Kanzlerin bekräftigte erneut, dass es dem Westen mit seinem Einsatz gelungen sei, die von Afghanistan ausgehende akute Terrorgefahr zu bannen. "Aber sie ist nicht dauerhaft gebannt." Alle weitergehenden Ziele seien jedoch nicht erreicht worden.

Angeschossener Deutscher wird nach Frankfurt gebracht

15.20 Uhr: Auf seinem Weg zum Kabuler Flughafen ist ein Deutscher angeschossen worden. Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag. Der verletzte Zivilist befindet sich nun auf dem Weg nach Deutschland und soll laut Informationen des "Spiegels" voraussichtlich gegen 16.45 Uhr am Frankfurter Flughafen landen.

Wer den Mann angeschossen hat, ist noch immer nicht geklärt. Am Frankfurter Flughafen wurde inzwischen ein ganzes Gate für die Ankömmlinge aus Afghanistan abgesperrt. Sie werden von der Bundespolizei und dem "Roten Kreuz" versorgt. Auch Mitarbeiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sollen anwesend sein und sich um die noch ausstehenden Visa-Anträge kümmern.

Eine Luftaufnahme des Flughafens in Kabul. Ein Deutscher ist auf dem Weg dorthin angeschossen worden. Foto: dpa

