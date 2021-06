Truppenabzug aus Afghanistan: Übersetzer in Todesangst

Mi, 30.06.2021, 11.42 Uhr

Die Bundeswehr hat ihren Einsatz in Afghanistan beendet. Bis zum Herbst will die Nato all ihre Truppen aus dem Land abgezogen haben. Dolmetscher, die für das westliche Verteidigungsbündnis gearbeitet haben, fürchten um ihr Leben. Die USA und Großbritannien haben damit begonnen, Übersetzer und ihre Familien zur Einreise in ihre Länder zu verhelfen.