Merkel zu Ungarn und Polen in der EU: "Wir sollten uns mühen"

Mo, 28.06.2021, 14.44 Uhr

In der Debatte um Rechtsstaatlichkeit in Ungarn und Polen mahnt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu umfassenden Diskussionen an. "Wir sollten uns nicht nur bezichtigen, sondern wir sollten uns mühen. Sonst wird dieses Europa nicht zusammenhalten", sagte die Kanzlerin in Berlin.