"USA haben keinen besseren Freund in der Welt als Deutschland"

Mi, 23.06.2021, 17.18 Uhr

US-Außenminister Antony Blinken hat bei seinem Besuch in Deutschland die guten Beziehungen zur Bundesrepublik hervorgehoben. Die Vereinigten Staaten hätten "keinen besseren Partner, keinen besseren Freund in der Welt" als Deutschland, sagte er in Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin.