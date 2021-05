Waffenruhe zwischen Israel und Hamas hält zunächst

Fr, 21.05.2021, 08.09 Uhr

Nach elftägigen schweren Kämpfen zwischen Israel und radikalislamischen Palästinenserorganisationen ist in der Konfliktregion eine Waffenruhe in Kraft getreten. Sie wurde in den ersten Stunden offenbar von beiden Seiten eingehalten. +COMPLETES VIDI9AF7GA_EN+