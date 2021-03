Di, 30.03.2021, 09.41 Uhr

Chinas Führung hat eine radikale Wahlrechtsreform für Hongkong beschlossen. Peking erhält dadurch die Kontrolle über die Kandidaten-Auswahl bei Parlamentswahlen in der Sonderverwaltungszone und kann bestimmte Kandidaten ausschließen.