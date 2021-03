Wahl in Baden-Württemberg: Grüne steuern auf neuen Sieg zu

In Baden-Württemberg sind am Sonntag gut 7,7 Millionen Bürger zur Wahl eines neuen Landtags aufgerufen. In Umfragen liegen die seit 2011 regierenden Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann deutlich vor ihrem derzeitigen Koalitionspartner CDU, für den Kultusministerin Susanne Eisenmann als Kandidatin ins Rennen geht.