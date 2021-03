Corona: Wann nächster Gipfel ist - harter Lockdown?

Berlin. Auf dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern sollte es am Montag eigentlich um Lockerungen gehen. Doch die sind nun gefährdet.

Am Montag sollte es endlich wieder losgehen: Die Biergärten öffnen, die Restaurants stellen die Tische raus, Theater und Kinos lassen endlich wieder Publikum in den Saal. Das war Plan A. Wenn die Inzidenzen es zulassen, wollte Deutschland ab 22. März den nächsten großen Öffnungsschritt gehen.

Corona: Wann ist der nächste Gipfel mit Merkel?

Der 22. März ist gleichzeitig auch der Termin für den nächsten Corona-Gipfel mit Bundeskanzlerin Merkel und den Regierungschefinnen und -chefs der Länder. Dies geht aus dem Beschluss des letzten Gipfels am 3. März hervor. Im Anschluss der vergangenen Treffen hielt Merkel stets eine Pressekonferenz, um über die Ergebnisse zu informieren. Oftmals geschieht dies nach langwierigen Verhandlungen erst am späten Abend.

Da die Beratungen noch vor den Osterfeiertagen stattfinden, könnten Regeln für die Feiertage beschlossen werden – etwa für Familienbesuche oder Gottesdienste. Lesen Sie hier: Wann ist Ostern 2021? Die wichtigsten Daten im Überblick

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei der Pressekonferenz nach dem Corona-Gipfel Anfang März. Foto: Markus Schreiber/AP POOL/dpa

Bund-Länder-Treffen - Lockdown?

Aktuell sieht es aber danach aus, als dürfte vor allem ein erneuter harter – oder härterer – Lockdown auf der Tagesordnung stehen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt bundesweit steil an, die meisten Bundesländer stehen kurz vor 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern, einige liegen schon darüber, etwa Sachsen oder Thüringen.

Dann müsste die vereinbarte Notbremse greifen, die bestimmte Bereiche des öffentlichen Lebens wieder in den Corona-Schlaf schickt.

Trotzdem zeigt sich: In der Praxis zögern Entscheidungsträger häufig, die Notbremse wirklich zu ziehen. In vielen Regionen liegt die Inzidenz weit über 100 – die Öffnungsschritte werden aber nicht zurückgenommen. In anderen Regionen wollen Kommunen Lockerungen zurücknehmen, dürfen aber nicht: Die Städte Dortmund und Duisburg etwa legten sich über selbstständig verordnete Schließungen von Schulen und Kitas mit der Landesregierung von NRW an. Brandenburg setzte den Inzidenz-Wert, ab dem Landkreise tätig werden müssen, kurzerhand von 100 auf 200 hoch.

Corona-Gipfel: Söder will einheitliche Regeln zur Notbremse

Die unterschiedlichen Auslegungen werden wohl auch die Diskussion von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder am Montag prägen. Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) drängte am Donnerstag darauf, die Regel einheitlich umzusetzen: „Ich möchte aus einer im Moment sehr flexiblen Notbremse eine harte Notbremse machen.“

Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) warb dafür, den Mechanismus nicht zu schwächen. Der Perspektivplan setze voraus, „dass sich alle an die Spielregeln halten und die Notbremse ziehen, wenn die Inzidenz wieder über 100 steigt“, sagte Dreyer unserer Redaktion.

Der Perspektivplan orientiere sich an der Inzidenz in Ländern oder Regionen, so Dreyer. Darum könne ab Montag die Welt je nach Kommune und Inzidenzwert unterschiedlich aussehen. Sie verstehe den Wunsch nach Einheitlichkeit. „Wenn wir ganz Deutschland aber nicht für weitere Monate komplett abriegeln wollen, müssen wir regionale Lösungen finden.“ Das setze voraus, dass alle die Notbremse ziehen, wenn die Inzidenz über 100 steigt.

Zudem wurden vor dem Gipfel erste Stimmen laut, die die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern zu Lockerungen und Lockdown ganz für gescheitert erklärten. „Es funktioniert nicht“, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Mittwoch in einer Videokonferenz mit Kommunalpolitikern aus dem Erzgebirge und verwies dabei auf die erneut wachsende Zahl an Corona-Infektionen. „Jetzt müssen wir versuchen, die Sache wieder einzufangen und vor die Lage zu kommen.“

Möglich wäre in diesem Zusammenhang, dass die für den 22. März geplanten Lockerungen ausgesetzt und verschoben werden. Kanzleramt und Länder-Vertreter erwögen einen solchen Schritt, berichtete „Business Insider“ diese Woche und berief sich dabei auf Regierungskreise. Lesen Sie auch: Kitas und Schulen – Wo sie jetzt schon wieder schließen.

Um welche Themen geht es beim nächsten Bund-Länder-Treffen?

Bei dem Treffen von Bund und Ländern am 22. März wollen sich die Teilnehmenden beraten: Laut Beschluss vom 3. März soll es um eine Perspektive für diese Branchen gehen:

Gastronomie

Veranstaltungen

Kultur

Reisen

Hotels

Vertreter mehrerer Branchen machen derweil Druck, die Situation von Betrieben nicht durch erneute Einschränkungen noch zu erschweren: Click&Meet-Treffen als Alternative zum normalen Einkauf „bieten Händlern keinen Ausweg aus ihrer Existenznot. Sie sind ein Verlustgeschäft“, sagte zum Beispiel HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Lesen Sie hier: Wann sollen Hotels in Deutschland wieder öffnen?

Weitere Öffnungen trotz steigender Corona-Zahlen?

„Ein nachhaltiger Weg in die Öffnung funktioniert nur, wenn sich die Politik von den starren Inzidenzen löst, weitere Parameter wie die Auslastung der Intensivbetten und die höheren Testquoten berücksichtigt.“ Die Ansteckungsgefahr im Handel sei gering, wie auch das Robert Koch-Institut bestätige. Es sei daher an der Zeit für eine flächendeckende Öffnung des Einzelhandels bei Einhaltung strikter Hygiene- und Abstandskonzepte.

Auch die Reisebranche drängt auf Öffnungen: „Wir plädieren dafür, dass es überall dort, wo es die Infektionszahlen oder Möglichkeiten zulassen, auch Öffnungen geben sollte – auch in Deutschland“, sagt Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV). Nicht nur die gesamte Branche, sondern auch die Menschen brauchten klare und gut planbare Perspektiven.

Werden beim nächsten Merkel-Gipfel Lockerungen beschlossen?

Die Bundesregierung mahnte zuletzt zu Vorsicht bei Lockerungen des Lockdowns an. Es sei bei den jüngsten Bund-Länder-Beschlüssen zu möglichen Öffnungen allen klar gewesen, "dass wir keineswegs in einer komfortablen Lage sind", hatte Regierungssprecher Steffen Seibert in der vergangenen Woche erklärt.

Daher seien alle Öffnungsschritte "mit absoluter Vorsicht und Umsicht" zu treffen. Zudem sei eine vorgesehene "Notbremse" bei hohem Infektionsgeschehen extrem wichtig. Das Ziel müsse darin bestehen, eine dritte Corona-Welle so flach wie möglich zu halten und die Zahlen nicht erneut steil nach oben schnellen zu lassen. (mit raer/dpa)

