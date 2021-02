Neue Proteste in Myanmar - trotz härteren Vorgehens des Militärs

Do, 11.02.2021, 15.18 Uhr

Trotz zunehmender Härte des Militärs lassen sich die Demonstranten in Myanmar nicht von ihrem Protest abhalten. Am sechsten Tag in Folge gingen Zehntausende auf die Straße, um nach dem Putsch ihre Stimme gegen die Militärjunta zu erheben.