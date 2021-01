Corona-Gipfel mit Merkel: Neue Regeln? Was wohl beschlossen wird

Vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen zur Corona-Pandemie am Dienstag zeichnet sich ab, dass der Lockdown verlängert wird. Die Infektionslage lässt nach Ansicht vieler Experten und Spitzenpolitiker keine andere Entscheidung zu. Umstritten ist vor allem, wie es mit den Schulen weitergeht.

Corona-Gipfel mit Merkel: Was wohl beschlossen wird

An diesem Dienstag kommt es zu einem weiteren Corona-Gipfel mit Angela Merkel

Die Chefinnen und Chefs der Länder schalten sich mit der Kanzlerin zusammen, um über weitere Corona-Maßnahmen zu beraten

Eine Verlängerung des Lockdowns scheint beschlossene Sache zu sein - folgen noch strengere Regeln?

Noch befindet sich Deutschland im sogenannten harten Lockdown – bis mindestens zum 10. Januar. Doch wie lange werden die Maßnahmen in Kraft bleiben? Muss noch einmal nachgeschärft werden? Am Dienstag beraten die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erneut darüber, wie die Strategie zur Eindämmung der Pandemie aussehen soll.

Angela Merkel bei ihrer Neujahrsansprache: Die Pandemie ist eine "Jahrhundertaufgabe"

Bereits am vergangenen Samstag gab es dazu eine Schaltkonferenz der Chefs der Staatskanzleien. Schon jetzt herrscht Einigkeit darüber, dass der Lockdown verlängert werden muss, voraussichtlich bis Ende Januar. Trotzdem gibt es noch einige Punkte, die am Dienstag für Diskussionen sorgen dürften.

Welche Maßnahmen und Beschlüsse beim Bund-Länder-Gipfel auf den Tisch kommen könnten, zeigt der Überblick.

Corona-Gipfel am Dienstag: Lockdown-Verlängerung wohl bis Ende Januar

Bund und Länder sind sich nach Informationen dieser Redaktion weitgehend einig, den zum 16. Dezember verhängten Lockdown um drei weitere Wochen bis Ende des Monats, also bis zum 31. Januar, zu verlängern. Ursprünglich sollte der Lockdown am kommenden Sonntag enden.

Das bedeutet, dass Gastronomie, die Mehrzahl der Geschäfte sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen weiterhin geschlossen bleiben. Davon ausgenommen sind unter anderem der Lebensmittelhandel, Apotheken und Drogerien. Lesen Sie auch: Corona-Lockdown: Wann dürfen Friseure wieder öffnen?

Zudem beabsichtigen Bund und Länder dem Vernehmen nach, für Schnelltests in alten- und Pflegeeinrichtungen zusätzliches Personal zu rekrutieren. Überdies sollen Anträge auf Wirtschaftshilfen schneller bearbeitet werden und die Auszahlung der Gelder rascher erfolgen. Am 27. Januar, also vor Ende der Lockdown-Verlängerung, wollen sich die Ministerpräsidenten erneut beraten.

Bereits davor soll es Gespräche über eine mögliche Öffnung von Schulen und Kitas geben. Sie sind ebenfalls seit Mitte Dezember geschlossen. Derzeit liegen die Länder noch weit auseinander, was Art und Weise einer Rückkehr in den Präsenzunterricht und die Wiedereröffnung der Kitas anbelangt.

Vor dem Corona-Gipfel warnte der Ministerpräsident des Saarlands, Tobias Hans (CDU), davor, die Corona-Beschränkungen vorschnell zu lockern. „Um eine dritte Welle zu verhindern, müssen wir weiterhin an einem harten Lockdown festhalten“, sagte Hans dieser Redaktion.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (Linke), deren Länder stark von der zweiten Infektionswelle betroffen sind, hatten zuerst eine Lockdown-Verlängerung um weitere drei Wochen bis Ende Januar gefordert. Damit scheinen sie sich nun durchgesetzt zu haben.

Corona-Pandemie: Werden die Maßnahmen weiter verschärft?

Bodo Ramelow will den Lockdown in Thüringen angesichts der hohen Infektionswerte sogar noch verschärfen. Er habe dem Kabinett vorgeschlagen, den Bewegungsradius der Menschen auf 15 Kilometer im Umkreis ihres Wohnortes zu beschränken, sagte er am Sonntag. Ob eine solche Regelung auch bundesweit denkbar wäre, ist allerdings unklar.

Aktuell gelten in Deutschland unter anderem folgende Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie:

Private Treffen sind grundsätzlich nur mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes gestattet. Maximal dürfen fünf Personen zusammenkommen. Kinder bis 14 Jahren zählen bei der Berechnung nicht mit. Die Beschränkung gilt auch für den Aufenthalt in der Öffentlichkeit.

Gastronomie und Kultureinrichtungen müssen geschlossen bleiben, Veranstaltungen sind untersagt.

Schulen und Kitas wurden vorerst für den Zeitraum vom 16. Dezember bis 10. Januar geschlossen.

Der Einzelhandel musste ebenfalls Mitte Dezember schließen. Lediglich Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte oder Apotheken dürfen weiter öffnen.

Neue Corona-Maßnahmen: Bundesweite Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten geplant

Wann wieder gelockert werden kann, hängt von der Sieben-Tage-Inzidenz ab. Erklärtes Ziel von Bund und Ländern ist es, die Zahl der Neuinfektionen auf unter 50 pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen zu senken. Dann wären die Gesundheitsämter wieder in der Lage, die Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen. Die Inzidenz betrug am Dienstag laut Robert Koch-Institut bundesweit 134,7.

Um die Zahl der Neuinfektionen zu senken, soll in Zukunft auch wieder mehr getestet werden. Beim Corona-Gipfel könnte eine bundesweite Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten beschlossen werden. Diese müssten sich dann bereits vor Abflug nach Deutschland testen lassen. Bislang müssen sie nur ein digitales Einreiseformular ausfüllen und sich in eine zehntägige Quarantäne begeben. Bayern hat die Testpflicht bereits eingeführt.

Lockdown: Bleiben Schulen und Kitas geschlossen?

Auch das Thema Kita und Schule dürfte beim heutigen Bund-Länder-Treffen eine wichtige Rolle spielen. Die Kultusminister hatten am Montag beschlossen, dass eine Wiederaufnahme des Schulbetriebs in Stufen möglich ist - „sollte es die Situation in den einzelnen Ländern zulassen“.

Zuerst sollten dann die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6 wieder Präsenzunterricht haben und die weiteren Jahrgänge im Distanzunterricht bleiben. Durch eine Halbierung der Klassen solle in einer zweiten Stufe dann ergänzend Wechselunterricht für Schülerinnen und Schüler höherer Klassen ermöglicht werden.

Präsenzunterricht für alle soll es erst in einer Stufe drei geben. Für Abschlussklassen soll weiterhin eine Ausnahme von den Beschränkungen gelten, so dass sie sich angemessen auf Prüfungen vorbereiten können. Offen blieb, ab welcher konkreten Infektionslage es zu einer schrittweisen Rückkehr in den Präsenzunterricht kommen soll. Der Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) gilt zudem eher als fachliche Empfehlung und ist nicht bindend für die Beratungen der Regierungschefs von Bund und Ländern.

Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte zuvor dieser Redaktion gesagt, eine vollständige Rückkehr zum Präsenzunterricht in allen Jahrgängen sei aufgrund der derzeitigen Infektionslage „nicht vorstellbar“.

Konkrete Informationen zur Lage bei den Kitas gibt es bislang nicht. Mehr dazu: Corona: Öffnen Kitas und Schulen wieder? Das sind die Pläne

