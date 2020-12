Corona-Gipfel am Sonntag: Kommt der Lockdown mit diesen Regeln?

29.875 Neuansteckungen und 598 neue Todesfälle: Die täglichen Corona-Zahlen haben in Deutschland abermals neue Höchststände erreicht.

Abermals neue Corona-Höchststände in Deutschland

Berlin. Ein weiterer Corona-Gipfel steht offenbar kurz bevor. Schon am Sonntag könnten neue Regeln und ein harter Lockdown beschlossen werden.

Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten wollen am Wochenende mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einem Corona-Gipfel entscheiden, ob ein harter Lockdown notwendig ist

Bisher verschärfen die Landesregierungen auf eigene Faust die Infektionsschutzmaßnahmen

Welche Regelungen bundesweit einheitlich beschlossen werden könnten, zeigt dieser Überblick

Die Neuinfektionen und Corona-Toten haben in Deutschland neue Höchststände erreicht. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Freitagmorgen 29.875 Neuansteckungen mit dem Coronavirus binnen eines Tages sowie 598 neue Todesfälle. Angesichts des nicht zu bremsenden Infektionsgeschehens, wird über eine konsequente Verschärfung des „Lockdown light“ diskutiert.

Kampf gegen Corona: Ministerpräsidenten gehen voraus

Mehrere Ministerpräsidenten haben bereits angekündigt, dass sie in ihren Bundesländern die Bremse anziehen werden. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), der auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, sagte am Donnerstagabend, es zeichne sich ab, auch in den Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen der Bundesländer, „dass es ab dem 20. Dezember „erhebliche Einschnitte“ geben wird.

Wissenschaftler warnen aber davor, mit neuen Infektionsschutzmaßnahmen bis dahin zu warten. Fraglich ist auch, wie sich das Bundeskanzleramt positioniert. Aktuell steht der Sonntag (13. Dezember) als Termin für einen Corona-Gipfel der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Raum. Welche Maßnahmen dann beschlossen werden könnten, lesen Sie im Überblick.

Familientreffen zu Weihnachten: Könnten strengere Corona-Regeln kommen?

Eigentlich war beim letzten Bund-Länder-Treffen beschlossen worden, dass für die Feiertage und Silvester Sonderregeln gelten sollen. So dürfen aktuell bis zu zehn Personen aus verschiedenen Haushalten zusammenkommen, Kinder unter 14 Jahren werden sogar gar nicht miteinberechnet.

Die ursprünglich für den Zeitraum vom 23. Dezember bis zum 1. Januar geplanten Lockerungen der Kontaktbeschränkungen wurden in einigen Ländern bereits eng begrenzt. Schleswig-Holstein geht sogar noch weiter: Dort sollen sich schon jetzt nur noch maximal fünf Personen aus zwei Hausständen öffentlich und privat treffen können, wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Freitag ankündigte.

Einzelhandel: Infektionsschutz statt Weihnachtsshopping?

Bisher hatte die Politik versucht zu verhindern, dass Geschäfte erneut schließen müssen. Mittlerweile scheint eine solche Maßnahme aber auch bundesweit wieder im Bereich des Möglichen zu sein. Der Einzelhandel fürchtet das Ausbleiben das Weihnachtsgeschäfts – unter den Ministerpräsidenten regt sich aber die Sorge, dass gerade der Ansturm beim Weihnachtsshopping zu vielen Risikokontakten führen könnte.

In Sachsen werden ab Montag bereits viele Geschäfte geschlossen. Ab dann gilt dort ein harter Lockdown. Die Thüringer Landesregierung beschloss zuletzt, dass Handels- und Dienstleistungsbetriebe mit Ausnahmen von Geschäften für den Grundbedarf, „soweit die Ministerpräsidentenkonferenz keine zeitlich davor liegenden Regelungen trifft“, mit Ablauf des 18. Dezember schließen sollen. Geht es nach Mecklenburg-Vorpommern und Berlin, werden die Läden am vierten Adventswochenende dicht machen.

Der Einzelhandel befürchtet ein Aussterben der Innenstädte durch einen erneuten kompletten Lockdown: „Wir befürchten damit in einen perspektivlosen Zustand mit einem wochen- oder monatelangen Lockdown zu geraten“, warnte der Präsident des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Josef Sanktjohanser. Laut Informationen des „Spiegels“ plant die Bundesregierung bereits neue Überbrückungshilfen.

Schulen und Kita: Ferien, Wechselunterricht, Schließungen

Die Bildungsminister der Länder stellen sich darauf ein, die Schulen schließen zu müssen, um die Ausbreitung der Corona-Pandemie abzubremsen. Wenn die Ministerpräsidenten am Wochenende einen harten Lockdown beschließen sollten, seien die Bildungsminister „auch bereit, unseren Teil beizutragen“, sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) und rheinland-pfälzische Bildungsministerin, Stefanie Hubig, am Freitag während der letzten regulären Sitzung in diesem Jahr.

Wenn es notwendig sein sollte, müsse es dann eben auch Einschränkungen des Regelbetriebs an den Schulen geben. Diese sollten der KMK zufolge aber möglichst kurz gehalten werden. Einige Länder hatten bereits angekündigt, den Präsenzunterricht ab Klasse 7 oder 8 einzuschränken.

Schülerinnen und Schüler haben derzeit meistens noch Präsenzunterricht – angesichts der steigenden Infektionszahlen könnte sich bald ändern. Foto: Matthias Balk / dpa

Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen setzen ab dem 14. Dezember die Präsenzpflicht an den Schulen aus. Ob es eine bundesweit einheitliche Regelung geben wird, zeichnet sich noch nicht ab. Zuletzt waren Regelungen zum Schulbetrieb beim Corona-Gipfel stets Streitpunkte gewesen.

Wie es im Bereich der Kindertagesstätten aussieht, ist unklar. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig sagte, Kitas müssten bis zum Ferienbeginn offen bleiben. In Sachsen schließen sie zum Wochenbeginn.

Corona-Gipfel: Werden Reisebeschränkungen zwischen den Jahren beschlossen?

Reisen sind zwar weiterhin ausdrücklich nicht erwünscht, aber prinzipiell ist es nicht verboten, in ein anderes Bundesland zu reisen. Das Thema könnte aber beim Bund-Länder-Treffen auf den Tisch kommen. Hotels in Deutschland dürfen aber weiterhin keine touristischen Übernachtungsgäste aufnehmen.

Ob das Absteigen Hotels, Ferienwohnungen oder Gästehäusern bei Familienbesuchen während der Weihnachtstage möglich ist, handhaben die Bundesländer unterschiedlich: So hatte Nordrhein-Westfalen beispielsweise angekündigt, dass dies für Verwandtenbesuche möglich sei. Schleswig-Holstein ruderte am Freitag zurück – dort sind nun doch keine Hotelübernachtungen für Verwandtenbesuche über Weihnachten erlaubt. Lesen Sie hier: Weihnachten im Hotel: Diese Bundesländer erlauben es

Neues Bund-Länder-Treffen: Sind deutschlandweite Ausgangssperren geplant?

Ein klarer Trend, dass die Bewegungsfreiheit weiter eingeschränkt wird, deutet sich derzeit nicht an. Ausgangssperren existieren derzeit nur in einzelnen Landkreisen in Deutschland. Das ändert sich aber ab kommender Woche.

Baden-Württemberg will zu Anfang nächster Woche eine nächtliche Ausgangssperre sowie tagsüber Ausgangsbeschränkungen einführen, wie die Deutsche Presse-Agentur in Stuttgart nach einem Gespräch der grün-schwarzen Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden am Donnerstag erfuhr. Wer das Haus tagsüber verlässt, soll das nur noch mit einem triftigen Grund tun, etwa für die Arbeit.

Sachsen plant derzeit wohl eine Ausgangssperre zwischen 22 und 6 Uhr. Die Ausgangssperre soll ab kommendem Montag bis zum 10. Januar 2021 gelten. Ausnahmen soll es für Weihnachten und Silvester geben. Einige Länder sprachen sich aber auch explizit gegen eine Ausgangssperre aus. Lesen Sie hier:In diesen Städten und Kreisen gelten Ausgangsbeschränkungen

Ob der Bund sich hier einmischen wird – beispielsweise auch in der Frage, ob in der Öffentlichkeit Alkohol konsumiert werden darf – ist noch nicht klar. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) mahnte aber an, bundesweit einheitliche Corona-Regelungen im Fall eines harten Lockdowns zu beschließen.

Christmette und Krippenspiel: Was passiert mit den Kirchen?

Was ein harter Lockdown für die Kirchen und die Weihnachtsgottesdienste bedeuten dürfte, wird derzeit eher wenig diskutiert. Hier gelten bisher nur Hygiene- und Abstandsregelungen, in Folge dessen wird die Besucherzahl der Kirchenräumlichkeiten meist eingeschränkt. Im Frühjahr hatten aber auch die Gotteshäuser ihre Tore verschließen müssen – häufig waren auch Gottesdienste zu Superspreader-Events geworden.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hat bereits Verständnis für strengere Kontaktregelungen über die Weihnachtsfeiertage geäußert. „Wenn der harte Lockdown notwendig ist, um Menschenleben zu schützen und die Ausbreitung des Virus zu begrenzen, dann glaube ich, kommen wir an dem harten Lockdown nicht vorbei“, sagte Bedford-Strohm dem ARD-Magazin „Kontraste“.

