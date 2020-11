Aus vielen Ländern werden neue Rekordwerte bei den Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet, etwa in den USA, Deutschland und Frankreich. Für die WHO ist Europa inzwischen das Epizentrum der Pandemie. from WHO Europe director, Hans Kluge

Paris. In Frankreich sinken die Corona-Infektionszahlen. Präsident Macron will den zweiten Lockdown vorsichtig lockern – und warnt zugleich.

Es wird eine Übung in äußerst vorsichtigem Optimismus. Auch wenn Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Dienstagabend im Fernsehen eine Lockerung des zweiten Lockdowns ankündigen will, so legt er doch großen Wert darauf, keine Entwarnung an der Corona-Front zu geben.