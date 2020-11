Mi, 04.11.2020, 14.15 Uhr

In der Nacht der Präsidentschaftswahl hat sich Amtsinhaber Donald Trump im Weißen Haus vorzeitig und ohne jede Grundlage zum Sieger ausgerufen - und einen rechtlichen Kreuzzug angekündigt, um einen möglichen Erfolg seines Herausforderers Joe Biden zu verhindern. Damit bahnt sich in den USA eine beispiellose politische Krise an.