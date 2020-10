Deutsche Corona-Risikogebiete: Diese Bundesländer verbieten Einreise

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) appelliert an die Bürger, sich an die Corona-Regeln zu halten. Mit Leichtsinn riskierten wir das, "war wir in den letzten Monaten erreicht haben", mahnte Merkel im Bundestag.

Mehrere deutsche Regionen gelten als Corona-Hotspots, die Regeln für den Umgang mit Reisenden aus innerdeutschen Risikogebieten sind regional sehr unterschiedlich

Das hat große Folgen für Reisende aus diesen Risikogebieten

Wir erklären, was Reisende aus diesen Risikogebieten wissen müssen

Für Risikogebiete im Ausland ist die Sache klar: Wer aus dem Spanienurlaub kommt, muss in Quarantäne oder einen negativen Corona-Test vorlegen. Doch was ist mit innerdeutschen Risikogebieten? Was viele nicht wissen: Auch hier gelten Quarantäne-Regeln. Touristen aus dem aktuellen Corona-Hotspot in Berlin-Mitte können nicht einfach auf Sylt Urlaub machen. Oder: Wer aus Hamm in Westfalen kommt, darf derzeit nicht einfach nach Rügen reisen. Doch es gibt auch Ausnahmen.

Corona-Hotspots: So sehen die Regeln der Bundesländer aus

Die Regeln für den Umgang mit Reisenden aus innerdeutschen Risikogebieten sind regional sehr unterschiedlich. In Schleswig-Holstein stehen kurz vor Beginn der Herbstferien fünf Risikogebiete auf der roten Liste:

Die Bezirke Berlin-Mitte,

-Neukölln und

-Friedrichshain-Kreuzberg sowie die Städte

Hamm und

Remscheid in Nordrhein-Westfalen.

Touristen, die aus diesen Risikogebieten kommen, müssen 14 Tage in Quarantäne oder zwei negative Test-Ergebnisse mitbringen. Das gleiche gilt auch für Menschen aus Schleswig-Holstein, die in einem der fünf Risikogebiet waren und wieder nach Hause wollen. Lesen Sie hier: Diese Länder in Europa sind Corona-Hotspots.

Bei der Ausweisung der Risikogebiete orientiert sich die Kieler Landesregierung jedoch nicht nur an der üblichen Obergrenze von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen, sondern auch an der konkreten Lage vor Ort: Geht es um einen flächendeckenden Ausbruch – oder etwa nur um einen besonders betroffenen Betrieb?

Mecklenburg-Vorpommern hat Sonderregelung für Stadtstaaten

In Mecklenburg-Vorpommern gilt als einziges Kriterium die Sieben-Tage-Infektionslage. Auf der Liste der Landesregierung standen am Freitag ebenfalls Hamm, Remscheid und der Landkreis Vechta. Touristen, die aus den Berliner Risikobezirken kommen, dürfen anders als im Nachbarland trotz hoher Infektionszahlen kommen. Denn: Es gibt in Mecklenburg-Vorpommern eine Sonderregelung für Stadtstaaten. In Berlin, Hamburg und Bremen zählt das gesamte Stadtgebiet, nicht der einzelne Bezirk. Heißt: Bevor nicht ganz Berlin die Sieben-Tage-Grenze reißt, können Berliner an der Ostsee Urlaub machen.

In Berlin gilt ab Samstag keine Quarantänepflicht mehr

Die Berliner Landesregierung dagegen schafft jetzt die Quarantäneregelung für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten komplett ab:

Für Einreisende, die sich zuvor in einem innerdeutschen Gebiet mit erhöhtem Infektionsrisiko aufgehalten haben, besteht in Berlin seit Samstag keine Quarantänepflicht mehr.

mehr. Die entsprechende Regelung in der Infektionsschutzverordnung des Landes werde mit Wirkung zum 3. Oktober aufgehoben, bestätigte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit dieser Redaktion.

Bislang galt laut Verordnung die Regelung „für Personen, die aus dem Inland in das Land Berlin einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor Einreise in einer Risikoregion innerhalb der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten“ haben. Wie bei Reiserückkehrern aus Risikogebieten im Ausland hatten auch inländische Reisende die Möglichkeit, die Quarantäne durch ein negatives Testergebnis zu verkürzen.

16 Bundesländer – 16 verschiedene Regeln für innerdeutsche Risikoreisen

Hintergrund für die unterschiedlichen Regelungen:

Bund und Länder hatten sich Anfang Mai darauf verständigt, Beschränkungen nicht erforderlicher Mobilität in besonders betroffene Gebiete hinein und aus ihnen heraus zu verhängen, wenn die Infektionszahlen über eine Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen steigen.

Viele Länder hatten daraufhin eigene Regeln, etwa Beherbergungsverbote für Einreisende aus Risikogebieten, erlassen.

Menschen, die in deutschen Risikogebieten wohnen oder von dort nach

Hessen,

Hamburg,

Baden-Württemberg,

Bayern,

Sachsen-Anhalt,

Sachsen,

Brandenburg oder ins

Saarland reisen,

dürfen nicht in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen übernachten.

Von dieser Regel gibt es jedoch je nach Bundesland verschiedene Ausnahmen. Oft reicht es aus, wenn man entweder versichert oder nachweist, dass man nicht mit dem Coronavirus infiziert ist.

In Nordrhein-Westfalen, Bremen, Niedersachsen und Thüringen müssen Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten weder in Quarantäne noch mit Übernachtungsverboten in Unterkünften rechnen.

