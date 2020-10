Do, 01.10.2020, 14.40 Uhr

Die EU strengt ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Großbritannien an, weil die britische Regierung Teile des Brexit-Abkommens mit eigenen Regelungen aushebeln will. Konkret geht es um die geplante Zollgrenze zwischen Großbritannien und Nordirland, die London jetzt nicht mehr einführen will. from Ursula von der Leyen statement