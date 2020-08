SPD-Kanzlerkandidat Scholz: "Ich will gewinnen"

Mo, 10.08.2020, 18.27 Uhr

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zieht als Kanzlerkandidat seiner Partei in die Bundestagswahl 2021. "Ich freue mich über die Nominierung und ich will gewinnen", sagte er am Montag. Der Parteivorstand hatte Scholz kurz zuvor einstimmig als Kanzlerkandidaten nominiert.