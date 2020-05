Alstom Salzgitter spendet 50 Laptops für bedürftige Schüler

Salzgitter. Der Schienenfahrzeughersteller will damit die Digitalisierung unterstützen. Die Geräte gehen an das Projekt „Hey, Alter“.

Alstom spendet 50 Laptops für die Aktion „Hey Alter! Alte Rechner für junge Leute“. Die Initiatoren des Projekts wollen Rechner, die bei Firmen oder auch Privatpersonen nicht mehr in Gebrauch sind, Schülerinnen und Schülern aus sozial schwachen Familien zur Verfügung stellen. Mit den Laptops von Alstom können nun Schülerinnen und Schüler aus der Region Braunschweig am eLearning teilnehmen, die sonst keinen eigenen Rechner besitzen. „Die aktuelle Corona-Situation ist für uns alle eine Herausforderung und erfordert häufig digitale Lösungen. Die Initiatoren dieses Projektes haben das Problem erkannt und eine praktische Lösung gefunden. Wir freuen uns, dass wir diese tolle Aktion für mehr Digitalisierung und Chancengleichheit in der Region unterstützen können.“, sagt Jan van den Houte, Arbeitsdirektor bei Alstom.

„Hey Alter!“ ist eine Initiative des AGV Braunschweig, Gingco Communication, Trafo Hub und der TU Braunschweig. Die Initiatoren sammeln von Unternehmen funktionstüchtige Rechner, machen sie fit und verteilen sie an Schulen. Die Verteilung innerhalb der Schule organisieren dann die Lehrpersonen. Die Aktion stieß bei den Kolleginnen und Kollegen bei Alstom auf große Begeisterung.

Die IT-Abteilung stellte schnell und einfach die zur Verfügung stehenden Geräte frei und Alstom konnte die Übergabe nach Abstimmung der Regularien am 13. Mai durchführen.

Die Rechner, die Alstom gespendet hat, erfüllen alle notwendigen IT-Voraussetzungen und seien bestens für die neuen Aufgaben der Schülerinnen und Schüler geeignet, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Weitere Informationen zum Projekt finden sich unter www.heyalter.com.