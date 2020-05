Corona-Krise: Welche Staaten die Pressefreiheit massiv gefährden

Die Polizei in Hongkong nimmt einen Demonstranten am 1. Oktober fest. Der Fotograf gewann mit seinen Fotos von den Antiregierungsprotesten den World Press Photo Award in der Kategorie Nachrichten-Reportage.

Eine Krise legt vieles offen. Auch wie es um die Pressefreiheit in einem Land bestellt ist. Gerade erst haben die hiesigen Vertreter der Bundes- und Landespressekonferenzen in einem offenen Brief an die Bundeskanzlerin, die Minister und die Ministerpräsidenten der Länder appelliert, die zahlreichen Einschränkungen nach der Corona-Pandemie wieder abzuschaffen.