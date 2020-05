Es ist ein Sommertag im vergangenen Jahr, als Mohammad A. in einem großen weißen Zelt sitzt und wartet. An sein Handgelenk heften die Wachleute ein blaues Armband. Ein Mann ermahnt ihn, sein Handy dürfe er nicht benutzen.

Die Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Bad Fallingbostel liegt mitten in einer militärischen Sperrzone der Bundeswehr. Mohammad A., geflohen vor der Diktatur in Syrien, sieht an diesem Tag auch deutsche Soldaten. In seiner Heimat, sagt er, steht das Militär für Krieg und Folter. „Für mich war das sehr beängstigend.“

Das Bundesamt hatte ihm einen Brief geschrieben, deshalb war Mohammad A. aus der Stadt in Niedersachsen, wo er heute lebt, hier in die Kreisstadt gereist, zum Bamf. Sein Asylstatus müsse überprüft werden. Mehr wusste er nicht. Als Mohammad A. in dem weißen Zelt sitzt, habe er nur gedacht: „Jetzt schieben sie mich ab.“

Das Gesetz erlaubt die Auswertung von Datenträgern von Flüchtlingen seit 2017

Tausende Familien und Kinder sind derzeit auf den griechischen Inseln gestrandet. Das Handy ist oft die einzige Verbindung in die Heimat Foto: Angelos Tzortzinisdpa / dpa

Das Bundesamt aber will an diesem Tag Mohammad A.s Handy. So schildert er es im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Mitarbeiterin habe gesagt, sie lese die Geo-Daten des Mobiltelefons aus, die automatisch speichern, an welchem Ort der Welt sich das Handy befand – und zu welcher Zeit. Auch der Verlauf der Anrufe würde ausgelesen.

„Ich habe der Bamf-Mitarbeiterin gesagt, dass ich das Handy gar nicht bei meiner Flucht hatte. Aber das war egal“, sagt Mohammad A. heute. Seinen ganzen Namen möchte er nicht öffentlich machen. Er habe Angst vor Drohungen durch Asylgegner, sagt A.

Seit 2017 dürfen die Asylprüfer vom Bamf das Handy eines Geflüchteten analysieren, sofern sich der Schutzsuchende nicht ausweisen kann, zum Beispiel, wenn er ohne Pass nach Deutschland einreist. Für den Zugriff braucht das Amt keinen konkreten Verdacht, dass der Flüchtling täuscht.

Im Schnitt kann gut die Hälfte aller Flüchtlinge in Deutschland keine Dokumente vorweisen. Wer etwa als Tunesier eine Chance auf Schutz haben will, wirft den Pass vor der Grenze oftmals auch auf Rat der organisierten Schlepper weg. Denn Tunesier oder Menschen aus Marokko, Algerien oder Ghana bekommen nur in Ausnahmen Asyl.

Für Flüchtlinge ist der Reisepass auf dem Weg nach Europa auch ein Risiko

Diese Extremfälle verdeutlichen: Können sich Geflüchtete nicht ausweisen, ist das für die Asylentscheider ein Problem. Denn ihr Auftrag ist es, zu erkennen, woher ein Mensch kommt und ob seine Fluchtgeschichte stimmt. Und jeder Asylsuchende ist per Gesetz verpflichtet, daran „mitzuwirken“.

Auch Mohammad A. hatte keinen Pass. Er ließ ihn vor seiner Flucht zurück, wollte sich an der türkisch-syrischen Grenze als Palästinenser ausgeben, falls die Soldaten ihn erwischen. Als Syrer wäre er dann ins Gefängnis des Diktators Assad gekommen. Als Kurde vielleicht in einen türkischen Knast. Papiere können auf der Flucht auch ein Risiko sein. Fälle wie von A. gibt es viele.

A. hatte damals beim Bamf seine Fluchtgeschichte erzählt, wie er 2010 aus Syrien erst in die Türkei, dann nach Griechenland und später nach Deutschland floh. Er war 19 und er wollte in seiner Heimat nicht in den Militärdienst eingezogen werden. Weil A. Kurde war, weil er nicht auf Menschen schießen wollte. Nicht auf seine eigenen Leute. Sein Vater habe damals schon im Gefängnis gesessen, weil er sich einsetzte für die Freiheit der Kurden.

Mohammad A. wird vier Stunden lang befragt

Vier Stunden befragte ihn eine Mitarbeiterin beim Bamf einige Monate nach seiner Ankunft in Deutschland. Er bekam Schutz, lernte Deutsch, holte den Hauptschulabschluss nach, lebte erst in einer Sammelunterkunft und dann in einer eigenen Wohnung. Jetzt wolle er als Lokomotiv-Führer in seiner neuen Heimat Niedersachsen arbeiten.

Doch nachdem das Bundesamt im vergangenen Jahr sein Handy ausliest, hat er nicht nur Angst, sondern auch Wut. Das Bundesamt lese seine Daten aus, „egal wie sehr meine Geschichte wahr ist. Das ist falsch“, sagt Mohammad A. Der Syrer sorgte sich auch um die Daten seiner Freunde, mit denen er in Kontakt war. Alles war gespeichert.

Jetzt klagt Mohammad A. gegen die Handyauswertung des Bamf. Die Klage liegt unserer Redaktion vor. Sie ist mit Hilfe von Anwälten und dem Verein Gesellschaft für Freiheitsrechte entstanden. Zwei weitere Geflüchtete gehen ebenfalls gegen die Handyauswertung vor, eine Afghanin und eine Frau aus Kamerun. Die Klagen sind seit gestern an Verwaltungsgerichten in Hannover, Berlin und Stuttgart eingereicht. Es ist ein Präzedenzfall – der Zugriff des Bamf auf die Handys steht vor Gericht. Und damit auch die Frage: Wie weit darf der Staat Asylbewerber kontrollieren?

„Das Instrument ist ein tiefer Eingriff in die Privatsphäre eines Menschen“, sagt Lea Beckmann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie hat die Klage für die Flüchtlinge koordiniert. Die Auswertung der Handys durch das Bundesamt lasse „sehr umfassende Schlüsse über das Nutzungsverhalten eines Geflüchteten zu“.

Das Amt habe mit Hilfe der Analyse-Software Zugriff auf Kontaktdaten, Rufnummern, Fotos, Apps, Adressen von Webseiten und Email-Adressen, so Beckmann. Die Juristin hatte Ende 2019 ein umfangreiches Gutachten zur Auswertung von Smartphones beim Bamf vorgelegt.

60 Prozent der Auswertungen ergeben „keine zusätzlichen Erkenntnisse“

Horst Seehofer (r, CSU), Bundesminister des Innern, und Hans-Eckhard Sommer, Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge Foto: Kay Nietfeld / dpa

Das Bundesamt hat seit Januar 2019 bis Ende April rund 11.800 Datenträger von Asylantragstellern ausgewertet. Alle waren älter als 14 Jahre, denn Kinder sind von der Maßnahme ausgenommen. Alles, was auf dem Handy gespeichert ist, landet in einem „Datentresor“ des Bundesamtes. Die Asylentscheider können darauf nicht zugreifen. In rund 4000 Fällen wertete das Amt die Daten aus dem „Tresor“ tatsächlich aus. Ein Volljurist muss diese Maßnahme vorher genehmigen. Allerdings ist auch er Mitarbeiter des Bamf.

Werten die Bamf-Entscheider ein Handy aus, bekommen sie einen Ergebnisbericht. Darin sind keine konkreten Telefonnummern enthalten, keine Fotos, keine vollständigen Email-Adressen. Sondern jeweils nur Informationen, die auf Herkunft oder Fluchtweg eines Antragstellers schließen können, etwa die Ländervorwahl. Die vollständigen Daten sind auf dem gesicherten Server des Bamf länger gespeichert.

Interessant ist das Ergebnis dieser Datenauswertung: In 60 Prozent der Fälle ergaben sich nach Angaben des Bundesamtes „keine zusätzlichen Erkenntnisse“, die für das Asylverfahren relevant sind. Also keine entscheidenden Hinweise auf das Heimatland eines Flüchtlings, auf dessen Fluchtweg nach Deutschland, auf Kontakte ins Ausland, die Indizien für seine Identität sein können.

Ein Viertel der Handys kann technisch nicht ausgewertet werden

In 38 Prozent der Fälle bestätigen die ausgewerteten Daten die Angaben des Geflüchteten. Und nur bei zwei Prozent widerlegen die Analysen die Aussagen. 2020 sind die unbrauchbaren Ergebnisse der Daten-Analyse sogar noch auf 67 Prozent gestiegen. Und: Angaben der Bundesregierung zeigen, dass das Bamf rund ein Viertel der Mobiltelefone von Flüchtlingen gar nicht auslesen kann. Die Software scheitert technisch beim Zugriff auf die Daten.

So nutzen laut internen Bamf-Dokumenten nicht wenige Mitarbeiter in Außenstellen in der Vergangenheit nur selten das Analyse-Instrument, die Skepsis sei groß, heißt es. Zugleich zog Ende vergangenen Jahres auch der Personalrat der Asylbehörde vor Gericht – und klagte dagegen, dass die Mitarbeitervertretung zu wenig bei der Einführung der IT-Werkzeuge im Asylverfahren eingebunden gewesen sei.

Dabei ist die Technik nicht günstig. Für die Handy-Software investierte das Bamf 2017 knapp sechs Millionen Euro, seitdem jedes Jahr knapp zwei Millionen, um die Technik auf dem Laufenden zu halten.

Zugleich gibt das Bundesamt auf Nachfrage an, dass sich die Investitionen gelohnt hätten, spricht von einer „wertvollen Möglichkeit“ für Flüchtlinge, sie könnten so ihre Geschichte bekräftigen. Auch bei Identitätstäuschern hätte sich das Instrument bewährt.

Das Bundesinnenministerium nannte die Handyauswertung auf Nachfrage unserer Redaktion in Fällen fehlender Ausweisdokumente „die einzige oder jedenfalls eine wichtige Quelle für die Feststellung der Identität und Staatsangehörigkeit einer Person“.

Dass ein Richter diese Maßnahme künftig zum besseren Schutz der Daten des Asylsuchenden künftig genehmigen müsse, davon hält man im Ministerium auf Nachfrage wenig.

Das Flüchtlingsamt sieht sich auch als Sicherheitsbehörde

Das Bamf sieht sich als Teil der deutschen Sicherheitsarchitektur. Daten muss das Amt in bestimmten Fällen etwa auch an den Verfassungsschutz weitergeben. Mit den digitalen Werkzeugen wie Handyauswertung und automatischer Spracherkennung gilt das Bamf im Bundesinnenministerium als Innovationsmotor der Verwaltung.

Der Flüchtling werde vor dem Auslesen über seine „Mitwirkungspflicht“ informiert, schreibt das Bamf auf Nachfrage. In dessen „Beisein“ würden dann die Handydaten auf dem Server der Behörde gespeichert.

Zugleich hebt das Amt hervor, dass die Handyanalyse nur ein Indiz im Asylverfahren sei. Entscheidend sei das Interview des Flüchtlings mit dem Bamf-Mitarbeiter. Zumal die Behörde nach eigenen Angaben auch Kenntnis von manipulierten Handys hat. „Wir wissen, dass in Deutschland und Europa Schleusernetzwerke auf unsere Kontrollen reagieren“, sagte der Vizepräsident Markus Richter schon 2018 im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Amt habe Handys entdeckt, die bewusst für das Asylverfahren mit Fotos aus Syrien bestückt wurden. Mehrfach entdeckten Bamf-Mitarbeiter komplett identische Datensätze auf Mobiltelefonen.

Bundesregierung verschärfte Gesetze, lockerte den Zugang zum Arbeitsmarkt

Jutta Cordt, Ex-Präsidentin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Zur Hochzeit der Asylkrise stand ihr Amt scharf in der Kritik. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Um die Einführung der IT-Software im Asylverfahren zu verstehen, lohnt ein Blick zurück. Ins Jahr 2015. In nur wenigen Monaten kamen Hunderttausende Geflüchtete und Migranten über das Mittelmeer nach Europa, zogen über den Balkan und Italien vor allem nach Deutschland, Frankreich, Schweden. Das europäische Asylsystem war überfordert, das Bundesamt kapitulierte unter der Masse der Anträge. Und verteilte in der Hochphase der Überforderung auch Schutzstatus per Fragebogen.

Auf den Kontrollverlust reagierte die Bundesregierung mit schärferen Gesetzen im Asylrecht. Abschiebungen wurden erleichtert, der Familiennachzug begrenzt, das Bamf aufgerüstet. Zugleich lockerte die Politik den Zugang zum Arbeitsmarkt. Vor allem aber die Innenminister drängten darauf, jeden zu identifizieren, der ins Land kommt. Ihr Blick ging auf diejenigen, die sich mit falschen Behauptungen Schutz in Deutschland erschleichen würden.

Doch wie sehr ist der Eingriff in die Grundrechte Tausender in Deutschland lebender Flüchtlinge – wenn doch nur in einem kleinen Teil der Maßnahmen Erkenntnisse für die Behörden erwachsen?

Das Bundesinnenministerium hält an dem Verfahren fest, das Bamf achte mit genauen Vorgaben die Verhältnismäßigkeit in jedem Einzelfall.

Die geringen Fallzahlen, in denen das Bamf Täuscher entlarve, zeigt aus Sicht der Flüchtlingshelfer, dass das Instrument mehr schade als nutze. „Nicht der Flüchtling ist die politische Gefahr, sondern die grundrechtswidrige Praxis des Bamf“, sagt Aktivistin Beckmann.

Das Handy ist für viele Menschen auf der Flucht ihre letzte Verbindung in die Heimat

Mit seinem Mobiltelefon machte Mohammad A. wenig Anrufe nach Syrien, dafür viele in die Türkei und die Niederlande. Denn dorthin war nach Ausbruch des Krieges in Syrien seine Familie geflohen. Ohnehin hatte A. in den vielen Jahren auf der Flucht mehrere Handys, kaufte sich ein neues, als er nur wenige Monate in Deutschland war. Aber lange vor der Auswertung durch das Bamf.

Auf der Flucht sind Handys für Flüchtlinge entscheidend. Manchmal überlebenswichtig. Auf ihren Mobiltelefonen bekommt ein Syrer, Afghane oder Nigerianer Informationen über die Fluchtroute, er nimmt Kontakt zu Schleppern auf. Das Handy ist aber oftmals auch die einzige Verbindung in die Heimat, zur Familie, zu Freunden. Nicht nur in Kriegsregionen sind das sensible Daten.

Gerade auf dem Weg vorbei an Grenzzäunen und Wachposten nutzen Flüchtlinge auch die GPS-Funktion des Handys als Wegweiser durchs Dickicht. Für die Asylbehörde Bamf können diese Informationen aus dem Handy wichtig sein, um Angaben des Flüchtlings zu prüfen: vor allem Geo-Daten von der Flucht und Ländervorwahlen in der Anrufliste, aber auch Spracheinstellungen des Mobiltelefons, die wiederum Schlüsse über die Herkunft zulassen können.

Handyauswertung: Zuspruch von der Union, Kritik vom Datenschützer

Vor allem Unionspolitiker machen sich für die Handyauswertungen bei Asylantragstellern stark. „Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit bemessen sich nicht an Erfolgsquoten, sondern an der Durchsetzung geltenden Rechts“, sagte der CDU-Innenexperte Christoph de Vries unserer Redaktion. Daher sehe er auch kein Defizit des Eingriffs, auch wenn nur in wenigen Fällen Widersprüche zu den Angaben der Geflüchteten auftauchen. „Wenn Erfolgsquoten der Maßstab wären, dann dürften wir auch keine Drogendealer oder Einbrecher in Deutschland verfolgen“, so de Vries.

Vor allem die Opposition von Linken und Grünen sind gegen die Auswertung der Handys. Und auch die Stelle des Datenschutzbeauftragten des Bundes äußert sich kritisch. „Wir haben bei der Umsetzung des Gesetzes beim BAMF versucht darauf hinzuwirken, dass so wenig detaillierte Informationen an den Asylentscheider preisgegeben werden als möglich“, sagt der Experte für das Bamf beim Datenschutzbeauftragten, Klaus Faßbender, unserer Redaktion. „Von Beginn an haben wir kritisiert, dass dieser Eingriff in die Privatsphäre eines Menschen nicht verhältnismäßig ist.“ Die Kritik gelte heute umso mehr, denn die Erfahrung der vergangenen Jahre hätten gezeigt, „dass der Erfolg bei der Aufklärung der Fluchtgeschichte eines Menschen mäßig und überschaubar ist“.

Die Maßnahme des Staates ist umstritten. Doch alleine ist es für Geflüchtete nur schwer möglich, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Das Recht zur Klage hat auch ein Asylsuchender, aber die Kosten und der Aufwand für einen Prozess möglicherweise durch mehrere Instanzen bis zum Bundesverfassungsgericht ist für einen einzelnen Flüchtling kaum leistbar und finanzierbar. Das Risiko, zu scheitern, schwer zu schultern.

„Vielen fehlte der Mut, für ihre Rechte vor Gericht einzustehen“

Und so hatten auch die Juristinnen und Juristen von der Gesellschaft für Freiheitsrechte nach eigenen Angaben Probleme, Kläger unter den Geflüchteten zu finden. Für viele weicht das Interesse an dieser rechtlichen Frage, sobald sie ihren Schutztitel in Deutschland haben. „Zugleich sehen sich viele in einer großen Abhängigkeit zum Aufnahmeland Deutschland. Da fehlt vielen der Mut, für ihre Rechte vor Gericht einzustehen“, sagt Beckmann.

Wie erfolgreich die Klage sein wird, ist nicht abzusehen. Beckmann will am liebsten eine Klärung durch das oberste deutsche Verfassungsgericht. In vielen Fällen in der Vergangenheit lehnte das Bundesverfassungsgericht eine Beschwerde allerdings ab, verwies auf die Einzelfälle und die Entscheidungen der Gerichte vor Ort. Das könnte auch im Fall von Mohammad A. und den anderen Flüchtlingen passieren.

Mohammad A. sagt, er wolle es dennoch probieren. Er sagt, es gehe jetzt nicht mehr um ihn. Das Bundesamt gab ihm auch nach der Handyprüfung und einem zweiten Interview einen Schutztitel. Der Syrer darf in Deutschland bleiben. Mohammad A. sagt, er wolle mit der Klage anderen helfen. „Viele sind verängstigt wie ich damals.“

