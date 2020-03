Ausgangssperre wegen Coronavirus? NRW-Minister warnt Deutsche

Klopapier, Nudeln, Milch - Seit Ausbruch des Coronavirus sind die Regale in deutschen Supermärkten teilweise wie leergefegt. In dieser Umfrage äußern sich die Menschen zu den Hamsterkäufen.

Coronavirus: Was jetzt alles in Deutschland verboten ist

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus – Bund und Länder versuchen mit drastischen Maßnahmen, die Ausbreitung des Virus zumindest zu verlangsamen

Nach Schulen und Kitas müssen auch zahlreiche andere Einrichtungen und Geschäfte ihre Türen schließen – ausgenommen sind unter anderem Lebensmittelgeschäfte

Eine Ausgangssperre wäre denkbar, wenn sich noch mehr Menschen mit dem Virus infizieren

Das Robert Koch-Institut (RKI) schätzt die Gefährdung durch das Coronavirus für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland inzwischen als „hoch“ ein

Die deutschen Krankenhäuser erwarten, dass die Zahl ihrer Corona-Patienten sich bis Ende der Woche verdreifacht: Schätzungen zufolge müssten bis zu 1500 Menschen davon in Krankenhäusern behandelt werden

Wegen des sprunghaften Anstiegs der Coronavirus-Infektionen in Deutschland haben sich die Bundesregierung und Regierungschefs der Länder auf weitreichende Maßnahmen geeinigt, die das öffentliche Leben stark einschränken werden. So soll vermieden werden, dass die Zahl Menschen, die an der vom Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 erkranken, so schnell ansteigt, dass das Gesundheitssystem zusammenbricht.

Das Robert Koch-Institut (RKI) schätzt die Gefährdung durch das Coronavirus für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland als „hoch“ ein. Bislang hatte das RKI insgesamt von einer „mäßigen“ Gefährdung in Deutschland gesprochen.

Coronavirus: Keine Ausgangssperre – wenn sich alle an Regeln halten

Eine Ausgangssperre wie in Spanien, Frankreich, Italien oder Österreich gibt es in Deutschland vorerst nicht. „Ausgangssperren könnte man auf Paragraf 28 im Infektionsschutzgesetz stützen“, sagt der Staatsrechtler Stephan Brixen von der Universität Bayreuth. „Da das Robert Koch-Institut die Gefährdungslage mittlerweile als hoch einschätzt, wäre das begründbar.“

Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte zuvor gesagt, dass er hoffe, vorerst keine Ausgangssperren zu verhängen. „Ich hoffe, dass wir sie nicht brauchen“, sagte Laumann am Dienstag im Deutschlandfunk. Dies gelte allerdings nur dann, wenn die bisher beschlossenen Schutzmaßnahmen eingehalten würden. Die Menschen müssten den Ernst der Lage verstehen.

Die Bundesregierung will nun einige Tage schauen, ob die Maßnahmen wirken – ob die Bürger den Appellen folgen, und wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Sollte die Infektionskurve steil ansteigen, wären womöglich auch hierzulande weitere Verbote zu erwarten.

Wir dokumentieren, welche Geschäfte und und Einrichtungen schließen müssen – und welche nicht.

1. Geschäfte und Läden

Ausdrücklich NICHT geschlossen wird der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel.

Vielmehr sollten für diese Bereiche die Sonntagsverkaufsverbote bis auf weiteres grundsätzlich ausgesetzt werden. Eine Öffnung dieser genannten Einrichtungen erfolgt unter Auflagen zur Hygiene , zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen. Dienstleister und Handwerker können ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen. Alle Einrichtungen des Gesundheitswesen bleiben unter Beachtung der gestiegenen hygienischen Anforderungen geöffnet.

2. Kultur, Sport und Freizeit

Für den Publikumsverkehr zu schließen sind nach der Vereinbarung

Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen

Theater, Opern- und Konzerthäuser, Museen und ähnliche Einrichtungen

Messen, Ausstellungen, Kinos, Freizeit- und Tierparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen), Spezialmärkte, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen

Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen

der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbädern, Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen

alle weiteren, nicht an anderer Stelle genannte Verkaufsstellen des Einzelhandels, insbesondere Outlet-Center

Spielplätze

3. Versammlungen und Veranstaltungen

Verboten werden sollen von Bund und Ländern

Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich sowie Reisebusreisen

Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften.

4. Einrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeheime und Universitäten

Erlassen werden laut der Mitteilung:

Besuchsregelungen für Krankenhäuser , Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Pflegeheime und besondere Wohnformen im Sinne des SGB IX sowie ähnliche Einrichtungen, um den Besuch zu beschränken (zum Beispiel Besuch einmal am Tag, für eine Stunde, allerdings nicht von Kinder unter 16 Jahren, nicht von Besuchern mit Atemwegsinfektionen, etc.)

, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, und besondere Wohnformen im Sinne des SGB IX sowie ähnliche Einrichtungen, um den Besuch zu beschränken (zum Beispiel Besuch einmal am Tag, für eine Stunde, allerdings nicht von Kinder unter 16 Jahren, nicht von Besuchern mit Atemwegsinfektionen, etc.) in den vorgenannten Einrichtungen sowie in Universitäten, Schulen und Kindergärten, soweit deren Betrieb nicht gänzlich eingestellt wird, ein generelles Betretungsverbot für Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in Risikogebieten im Ausland oder besonders betroffenen Regionen im Inland nach RKI-Klassifizierung aufgehalten haben

Auflagen für Mensen, Restaurants, Speisegaststätten und Hotels, das Risiko einer Verbreitung des Corona-Virus zu minimieren, etwa durch Abstandsregelung für die Tische, Reglementierung der Besucherzahl, Hygienemaßnahmen und –hinweise

Regelungen, dass Übernachtungsangebote im Inland nur zu notwendigen und ausdrücklich nicht zu touristischen Zwecken genutzt werden können

Regelungen, dass Restaurants und Speisegaststätten generell frühestens ab 6 Uhr zu öffnen und spätestens ab 18 Uhr zu schließen sind.

Bundesländer setzen Maßnahmen weitgehend um

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci sagte nach einer Sitzung des Senats, Spielplätze sollten in Berlin nicht gesperrt werden. Nordrhein-Westfalens Regierung kündigte dagegen die Schließung aller Spielplätze an. Restaurants sollen in NRW um 15 Uhr schließen. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte: „Es geht um Leben und Tod. So einfach ist das. Und so schlimm.“

Sachsen schließt ab Donnerstag unter anderem Bars, Clubs, Kinos und Sportstätten. Eine entsprechende Verfügung soll zunächst bis zum 20. April gelten. Für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland gelten ab Mittwoch ebenfalls neue Regeln – sie orientieren sich an den vereinbarten Leitlinien.

In Bayern müssen auch Biergärten und Außenterrassen von Restaurants von diesem Mittwoch an um 15 Uhr schließen. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München mit. Für Friseursalons kündigte er einen verpflichtenden Mindestabstand zwischen den einzelnen Kunden von 1,5 Metern an.

