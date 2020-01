Warum Klöckners „Dorfkinder“-Kampagne nach hinten losging

Berlin. Mit dem Hashtag #Dorfkinder will Julia Klöckner für den ländlichen Raum werben. Doch User nutzen ihn, um auf Missstände hinzuweisen.

Was muss das für ein Leben sein als Dorfkind in Deutschland! Zusammenhalt bei der Freiwilligen Feuerwehr. Spaß im Team des Fußballvereins. Allerorten fröhliche, junge Menschen, denen ein Lächeln auf dem Gesicht liegt und die ihr Glück kaum fassen können.

Dieses Bild jedenfalls zeichnet eine neue Kampagne des Bundeslandwirtschaftsministeriums von Julia Klöckner. Die CDU-Ministerin will damit Werbung für den ländlichen Raum machen.

Mit dem Hashtag #Dorfkinder wollte die Bundesministerin, deren Haus für die ländliche Entwicklung zuständig ist, offenbar Nutzer dazu anregen, positive Erfahrungen zu teilen. Doch sie erreichte genau das Gegenteil.

Viele User nutzen den Hashtag, um ihrem Frust über den ländlichen Raum Luft zu machen: schlechte Infrastruktur, schlechtes Handy-Netz, lahmes Internet und Dörfer, die sich auflösen.

Klöckners „Dorfkinder“-Kampagne: Nutzer beklagen Ausländerfeindlichkeit

Fridays For Future Germany twitterte zum Beispiel: „#Dorfkinder werden zwangsumgesiedelt, weil für Kohle weiter ihre Heimat vernichtet wird (sorry Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, wir bleiben bei der korrekten Beschreibung). #AlleDörferBleiben“.

Die Öko-Aktivisten spielen damit auf den Streit um den Hambacher Forst an, der seit den 70er Jahren vom Energieversorger RWE für den Braunkohle-Tagebau gerodet wird.

Andere Nutzer klagen über Ausländerfeindlichkeit auf dem Land. Die Autorin Sophie Passmann schreibt: „Bei mir auf dem Dorf gab es einen, der immer, wenn er besoffen war ‘Deutschland den Deutschen’ gerufen und den Hitler-Gruß gemacht hat #Dorfkinder“.

Ein Nutzer kommentiert diese Aussage wiederum mit einem Seitenhieb auf die schlechte Verkehrsanbindung: „Die Sorge, im letzten Bus (23:15 Uhr am Wochenende!) wieder der einzige „Alternative“ unter Nazis zu sein. #Dorfkinder“.

#Dorfkinder sind in der Welt der Julia #Kloeckner vor allem weiß und wohl behütet. Hier ist die Welt noch "in Ordnung". Wo sind Ayşe und Eduardo? Die gibt's da auch. pic.twitter.com/qCelvp9rkw — Ali Baş (@alibas76) January 20, 2020

Auch Horst Seehofer setzt sich für den ländlichen Raum ein. Der Innenminister stellte vergangenes Jahr das Kernprojekt seiner Abteilung „Heimat“ vor: Er nennt es „gleichwertige Lebensverhältnisse“. Das Innenministerium hat verschiedene Strategien, wie es ein Auseinanderdriften der Lebenslagen in Deutschland verhindern will: Wie Horst Seehofer eine gerechtere Heimat schaffen will. (les)