Jahresrückblick: Das war im Jahr 2019 in Peine los

So sah das Jahr 2019 in Peine aus.

Gut Ding will Weile haben – so beginnt Thomas Stechert seinen großen Rückblick auf die Entwicklungen in der Stadt Peine. Und es hat sich einiges getan: Das Kreishaus II steht, das Lindenquartier kommt – die hässliche Hertie-Brache hat bald eine Ende. Auch die Klimaschützer von Fridays for Future hinterließen in Peine ihre Spuren. Und nicht nur in der Stadt geht es voran. In Wahle entwickelt sich das Gewerbegebiet zum Renner.

In den Gemeinden Vechelde, Wendeburg und Lengede läuft es nich so harmonisch – dort hat sich Widerstand gegen den Straßenausbaubeitrag formiert. „Straße saniert = Bürger ruiniert“ ist ihre Parole.

In der Gemeinde Edemissen wird 2019 viel gebaut: Ein Neubaugebiet in Edemissen, eins in Wipshausen, der Neubau des Feuerwehrstützpunkts in Abbensen, die Sanierung des Rathauses. Und dennoch bleibt noch Zeit für Feste.

Gefeiert wurde auch in Wendeburg: Mitte Mai hat die Gemeinde die 11.000-Einwohner-Grenze geknackt. Und auch ansonsten war in der Gemeinde viel los.

Lengede blickt traurig zu den Lengeder Teichen: Das beliebte Ausflugsziel, ein Relikt aus der Zeit der Klärteiche während der Bergbauzeit der Dörfer der Gemeinde Lengede, verschwindet. Mit dem Verkehr gibt es Probleme in Woltwiesche. Dort gab es für lange Zeit fast kein Durchkommen. Besonders wegen der Ausschilderung der Baustelle auf der Ortsdurchfahrt gibt es Ärger.

In Sachen Krankenhaus hat sich etwas getan: Peine und Braunschweig wollen das Klinikum zurückkaufen. Die AKH-Gruppe Celle will bis April 2020 über einen Verkauf der Peiner Tochtergesellschaft entscheiden. Ein Verbleib im Verbund ist möglich.

Eine Schreckgeschichte mit Happy-End gab es im Peiner Sport: Nach einem Busunfall verhilft ihr größter Konkurrent der C-Jugend des VfB Peine zum Titel.

„Zu Legenden gemacht“ haben sich 2019 laut Trainer Dennis Kleinschmidt die Fußballer des SV Lengede. In einem dramatischen Saisonfinale sicherten sich die Lengeder erst den Klassenerhalt in der Landesliga und kehrten nur eine Woche später mit dem Bezirkspokal im Gepäck aus Göttingen zurück.

Das Jahr 2019 im Kreis Peine – die Chronik

17. Januar: Woltorfer Straße wird erst 2020 fertig

Die Woltorfer Straße, eine der Hauptverkehrsadern der Stadt Peine, wird seit Januar 2018 grunderneuert. Die geplante Fertigstellung zum Sommer 2019 wird aus bautechnischen Gründen auf das Jahresende verschoben. Doch auch daraus ist nicht geworden. Nun peilt die Stadt das Frühjahr 2020 an. So wird sich die Bauzeit bald verdoppeln – so wie die Kosten für das Fünf-Millionen-Euro Gemeinschaftsprojekt von Stadt, Stadtentwässerung und Stadtwerke. Der Anteil der Stadt erhöht sich von 1,62 und zuletzt 2,5 Millionen Euro.

25. Januar: Michaela Kunter ist „Peinerin des Jahres“

In einer feierlichen Gala im Bürgerzentrum in Vechelde zum Abschluss der jährlichen Ehrenamts-Sympathieaktion „Peiner des Jahres“ unserer Zeitung wird die Peiner Stadtjugendfeuerwehrwartin Michaela Kunter zur Siegerin gekürt. Auf den zweiten Platz wählen die Leser unserer Zeitung Ilka Brennecke (Teestube Edemissen), mit dem dritten Platz wird die Vechelderin Helga Bialas (Nachbarschaftshilfe) belohnt. Die Aktion hat den Anspruch, das vielfältige bürgerschaftliche Engagement der Freiwilligen im Peiner Land zu würdigen – und Dank zu sagen.

3. April: Feuer-Alarm am Marktplatz

Alarm um 9.15 Uhr am Peiner Marktplatz: In einem Abstellraum in der Tiefgarage des Geschäftshauses Klawiter bricht ein Feuer aus. Mehrere Fahrzeuge werden von Ruß überzogen. Der Rauch zieht überall hinein, stinkt und ist giftig. Das Geschäft, die Büroräume darüber und daneben werden evakuiert und Teile des Peiner Marktplatzes abgesperrt. Die Feuerwehr ist mit 83 Kräften im Einsatz, darunter zwölf mit Atemschutzgeräten. Glück im Unglück: Es wird niemand verletzt.

17. April: Das Ostereierhaus schließt für immer

Das Mekka der Ostereierliebhaber in Oberg ist die letzten Tage geöffnet. Die „Eiertante“, wie die Betreiberin des Ostereierhauses Roswitha Gehlhaar, sich selbst bezeichnet, schließt. 2013 hatte sie in ihrem Haus die Pilgerstätte für Freunde der bunten, ovalen Kunsthandwerke eröffnet. Grund für das Aus: Roswitha Gehlhaar zieht mit ihrem Mann aufs Land – „unser Traum, wir lieben die Natur“, sagt sie. Die Wahl fiel auf ein Gestüt bei Soltau.

19. Mai: Lila Hoffnung-Team beim Burda-Award

Holger Busse, Gründer der Peiner Darmkrebshilfe „Lila Hoffnung“, ist mit seinem Projekt „700 Kilometer in 7 Tagen – Mein Darm ist kein Tabu“ und seinem Tour-Team Steven Mihelic, Daniel Sowa und Richard Busse für den Felix-Burda-Award zur Darmkrebsprävention 2019, Kategorie Engagement des Jahres, nominiert worden. Den begehrten Preis gibt es für Busse und sein Team zwar nicht, dafür aber „viele positive Rückmeldungen und Anerkennung für die geleistete Arbeit“.

28. Mai: Mehr Schlagkraft für die Kaufmannschaft

Die Kaufmannsgilde Peine und City-Gemeinschaft beschließen ihre Fusion. Die neue Vereinigung nennt sich weiterhin Kaufmannsgilde. Carsten Senge wird als Gildemeister bestätigt. Sein Stellvertreter ist der bisherige Vorsitzende der City-Gemeinschaft, Ole Siegel. Carsten Senge hebt in seiner Ansprache die Zuversicht hervor, dass die Kaufmannschaft in dieser Form handlungsfähiger und schlagkräftiger sein werde.

25. Juni: Hitzewelle – Trinkwasser sparen!

Temperaturen über 30 Grad – im Peiner Land lechzen die Menschen nach Abkühlung. Die Hitze macht sich bei der Trinkwasserversorgung bemerkbar . Landkreis und Wasserverband Peine rufen die Bürger zu sorgsamem und ressourcenschonendem Umgang mit dem Trinkwasser. Zu den Spitzenzeiten von 17 bis 22.30 Uhr sollen keine Pools befüllt werden und darauf verzichtet werden den Garten zu bewässern, um Druckabfall im Leitungsnetz zu vermeiden.

8. Juli: Freischießen – drei Könige aus Ilsede

Ein Novum in der jahrhundertealten Geschichte des Peiner Freischießens: Von den fünf Königen wohnen gleich drei in Ilsede – Jan Herbig (Corps der Bürgersöhne) und Jens Thomas (MTV Vater Jahn) in Groß Ilsede sowie Florian Brandes (TSV Bildung) in Klein Ilsede. Immerhin: Nils Wesner (Bürgerkönig) und Jan Ole Rommel (Walzwerker) sind Peiner.

24. Juli: Peiner kassiert reich ab im Lotto

Ein Traum ist wahr geworden für einen Peiner: Bei der Lotto-Mittwochsziehung hat der Mann sechs Richtige getippt – das berichtet die Toto-Lotto-Gesellschaft. Der Gewinn: 909.677,20 Euro. Der Peiner habe zwar nicht den Jackpot geknackt, für den zusätzlich noch die richtige Superzahl erforderlich wäre. Aber es dürfte auch so reichen.

30. August: Rheinort-Treuhand übernimmt PUT Peine

Gute Nachrichten gibt es nach sorgenvollen Monaten für die Peiner Umformtechnik (PUT) : Die Rheinort-Treuhand mit Sitz in Düsseldorf übernimmt das Unternehmen mit 193 Mitarbeitern in der PUT und ihrem Schwesterunternehmen Peiner Services zum 1. September. Die 17-monatige erfolgreiche Eigenverwaltung der PUT mündet damit in eine dauerhafte Fortführung des Unternehmens.

14. September: Tausende Besucher bei Musikfest in Peine

Etwa 1500 Musiker sowie 120 Konzerte auf zwölf Bühnen, dazu ungefähr 10.000 Besucher pro Tag: Das ist die eindrucksvolle Bilanz beim fünften Regionalem Musikfest, zu dem Musikbegeisterte für zwei Tage erstmals in der Stadt Peine zusammenkamen. Vom Kammerchor über Volksmusik bis zum Rock – die Bandbreite bei den Musikrichtungen ist enorm und hat die Besucher fasziniert.

24. September: Horrorunfälle auf der A2 mit Salpetersäure

Horrorszenario auf der Autobahn 2: Zwei LKW-Unfälle – der eine in Höhe der Rastanlage Zweidorfer Holz, der andere bei Hämelerwald – lösen Großeinsätze der Rettungskräfte aus. Am Zweidorfer Holz fährt ein LKW auf einen am Stauende stehenden Gefahrguttransporter mit Salpetersäue auf. Bei Hämelerwald kommt es zur Kollision mit drei Lastwagen; einer von ihnen kippt um.

5. Oktober: Einbruch beim Basketball-Star

Denis Schroeder Foto: Susanne Hübner

Einbrecherbanden haben sich auf Häuser von Promis spezialisiert. Nun traf es Basketball-Star Dennis Schröder, der aus Braunschweig stammt, dort spielte und heute in der nordamerikanischen Profiliga aktiv ist. Er hat ein Haus in der „Marina Bortfeld“: Schmuck und Geld im Wert von rund 500.000 Euro ließen die Einbrecher dort mitgehen. Schröder war dabei nicht in seinem Haus.

10. Oktober: Lengeder stirbt an Listerien-Infektion

Ein 85 Jahre alter Mann aus Lengede stirbt in einer Klinik in Salzgitter an der Infektionskrankheit Listeriose. Der Mann gehörte zu den drei Betroffenen, die in 2019 zu diesem Zeitpunkt im Gesundheitsamt registriert waren. Listerien sind Bakterien, die besonders für abwehrgeschwächte Menschen gefährlich sind.

21. November: Hubertus Heil bei „Wer wird Millionär?“

Hubertus Heil auf dem Rate-Stuhl beim "Wer wird Millionär?" Foto: TVNOW / Frank Hempel

Was ist leichter: a) SPD-Vize werden oder b) die Million in Günter Jauchs Show „Wer wird Millionär?“ abräumen? Aufgabe a gelingt dem Peiner SPD-Bundestagsabgeordneten und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil Anfang Dezember. Bei Aufgabe b aber muss Heil vorzeitig passen. Im Prominenten-Special der TV-Rateshow gibt Heil bei einer Mathe-Frage auf – schon zu Schulzeiten am Silberkamp-Gymnasium seine „wunde Seite“. Er gewinnt 64.000 Euro für den „RTL-Spendenmarathon“.

19. Dezember: Die Familien-Ära Härke endet

In der Peiner Braumanufaktur Härke endet die Familiengeschichte, die Bierbrauer Ernst Härke 1890 begründet hat. Betriebsleiter Martin Härke (Bild) verlässt das Unternehmen. Bereits 2016 schied Martins Bruder Matthias aus. Neuer Betriebsleiter der heutigen Einbecker-Tochter ist Ole Schiemann, und Carsten Schild ist Gesamtprokura erteilt.